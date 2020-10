George Copos, infectat cu Covid-19

Fost patron al Rapidului preț de ani buni, George Copos a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, informează realitateasportiva.net. În vârstă de 67 de ani, omul de afaceri a ocupat în trecut, printre altele, și funcția de vicepremier al României.





Copos a fost patron al giuleștenilor în perioada 1992-2013. Rapidul a reușit în era Copos să cucerească două titluri, patru Cupe şi patru Supercupe, dar şi să ajungă în sferturile de finală în Cupa UEFA (Rapidul a fost eliminat de Steaua).



În martie 2014, in calitate de fost actionar majoritar al FC Rapid, George Copos a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, in dosarul transferurilor din fotbal. În martie 2014, in calitate de fost actionar majoritar al FC Rapid, George Copos a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, in dosarul transferurilor din fotbal. A fost eliberat condiționat pe 7 aprilie 2015.



George Copos avea de executat patru ani de inchisoare, in urma contopirii pedepselor primite in dosarul Loteria I, respectiv cel al transferurilor din fotbal.



Omul de afaceri a fost condamnat definitiv pe 25 august 2014 la patru ani de inchisoare in dosarul Loteria I, in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti.





După ieșirea din închisoare, George Copos a dispărut din lumina reflectoarelor, acesta refuzând orice propunere de revenire la formația giuleșteană.