Fotbalul juvenil din România moare încet, dar sigur în vremea pandemiei: Primele abandonuri, copii nerăbdători să joace, generații aproape de a fi pierdute

Într-un 2020 care a dat toate planurile peste cap din cauza pandemiei de coronavirus, una dintre ramurile cele mai afectate este cea a fotbalului juvenil autohton. Incertitudinea planează de luni întregi, iar între timp lucrurile au luat-o serios la vale: sunt copii care au abandonat activitatea, unele școli își dau ultima suflare, iar timpul pierdut în acest an de inactivitate poate însemna "foarte probabil să pierdem două-trei generații".







Fotbalul românesc trăiește, la fel precum o parte importantă din societate, o perioadă a incertitudinilor: sunt persoane care nu știu când se vor întoarce la muncă, altele care nu știu dacă salariu tăiat în martie va redeveni <întreg> până la finalul anului, alte categorii care speră ca petrecerile de Sărbători să redevină normale. Fiecare cu prioritățile și problemele sale.







Lucrurile stau însă și mai rău la nivel de copii și juniori, acolo unde mare parte dintre competiții sunt anulate de aproape un an de zile.







Pentru a înțelege cât mai bine situația existentă a fost nevoie de un dialog cu cei implicați direct în fenomen. Fotbalul românesc își pierde și mai mult în aceste momente din baza aceea săracă de selecție despre care se tot vorbește de aproape 30 de ani.







La nivel de copii și juniori avem de-a face cu o situație dramatică: "Noi nu vorbim acum despre performanță, noi acum suntem la terapie intensivă cu sportul, adică să încercăm să nu murim" - Dan Chilom, fondator-antrenor al școlii de fotbal care-i poartă numele și care-și desfășoară activitatea în București.

​

*Copii de la Școala de Fotbal AS Dan Chilom



Competiții anulate de luni bune, ne apropiem de un an lipsă la anumite categorii de vârstă

Copiii sunt viitorul oricărui domeniu, iar fotbalul nu avea cum să facă vreo excepție. Competițiile au fost întrerupte pentru anumite grupe de vârstă începând din luna martie, iar necunoscutele în legătură cu o revenire pe teren sunt mari.



Care este de fapt situația

"Pe plan județean, la categoriile mici de la 6-16 ani competițiile sunt blocate încă din luna martie. S-a jucat la o singură categorie de vârstă - copiii juniori A - pentru că trebuia stabilită campioana țării, se participă în UEFA Youth League, doar copiii născuți 2002-2003 și-au continuat activitatea" - Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", pentru HotNews.ro.





"Copiii împlinesc în luna octombrie un an de când nu au mai jucat în nicio competiție. Sunt foarte multe persoane implicate aici: vorbim despre mii de copii, juniori care ar fi trebuit să joace pentru echipele naționale, vorbim despre arbitri - sute, mii, vorbim despre mii de antrenori. Discutăm despre o plajă mai largă de oameni care în momentul de față nu au competiții și nu își pot desfășura activitatea sub niciun fel de formă, doar cu antrenamente cu 10 copii" - Dan Chilom, fondator-antrenor la AS Dan Chilom, pentru HotNews.ro.

Cum s-a reluat activitatea, cum se lucrează în aceste momente cu copiii

"Am deschis din mers activitatea, am lucrat conform protocoalelor făcute între Ministerul Sănătății și cel al Sportului. Prima dată s-a lucrat cu 5 inși, apoi cu 6, după aceea cu 8 inși, iar apoi cu 10. Totul a fost făcut treptat. La noi însă situația a fost un pic specială față de alții, cu toate costurile acestea mari am încercat să ne continuăm activitatea cât de cât" - Paul Peniu, despre ceea ce se întâmplă la Viitorul Constanța.





"Protocolul este de 10 copii plus antrenorul, așa avem voie să ne pregătim. Noi nu vorbim acum despre performanță, noi acum suntem la terapie intensivă cu sportul, adică să încercăm să nu murim. Ideea este că au avut parte de vreme bună până acum, pentru că nu ai voie să intri în vestiar, protocolul reluării antrenamentelor spune că nu ai voie în vestiar" - Dan Chilom.









*Academia Gică Hagi, de la Ovidiu



Covid-19: Testele, costuri enorme. Cine le plătește?

"Costurile au fost mai mari de 10.000 de euro pe lună, cam cât sunt la o echipă de Liga 1. Noi practic nu am făcut teste pentru 30 de inși, am făcut pentru 100 de inși: aici nu intră doar jucătorii - șofer, magaziner, președinte, etc, tot ce intră mai mult sau mai puțin în contact cu jucătorii. Costurile le suportăm noi (n.r. clubul Viitorul), nu am pus părinții să dea bani, doar la grupele foarte mici care au reluat activitatea mult mai târziu (n.r. pe la sfârșitul lui iulie" - Paul Peniu.





"Întrebarea este una singură: de ce toată lumea poate să revină și să-și desfășoare activitatea numai copiii sunt blocați? Atenție, vorbim despre fotbalul în aer liber. Ei vor teste din două în două săptămâni, iar acestea te costă câteva mii de euro la 14 zile.







Nu putem să rezistăm, noi nu ne gândim la varianta cu teste din două în două săptămâni pentru că vom abandona. Am avut deja copii care au renunțat, fără să dea vreo explicație, ușor-ușor nu au mai fost de găsit" - Dan Chilom.









*Grupă de juniori de la Academia Gică Hagi



Toamna își intră în drepturi, vremea se va strica, copiii nu au voie în vestiare

"În privința grupelor mari (12-18 ani) lucrurile sunt clare: oricum ei fac antrenamente tot în spații deschise, sunt căliți, fac fotbal nu gimnastică. Va fi o problemă pentru cei mici (6-12 ani). Noi acum am intrat deja în programul de toamnă, adică școală de dimineață și antrenamente după-amiază" - Paul Peniu, Viitorul Constanța.







"Nu știu ce se va întâmpla în momentul în care vor începe ploile, vântul. Se vor schimba afară sau în mașini. Cu infrastructura din România nu ai terenuri ca să joci în luna decembrie fotbal. Deja nu prea mai poți să o faci din noiembrie: sunt unele terenuri foarte proaste - sunt inundate, sunt pline de noroi" - Dan Chilom.



Cât de mari sunt pierderile pentru fotbalul românesc?

"S-a pierdut un an din activitatea micuților, sunt copii care au terminat anul acesta junioratul, cei din 2001 (n.r. născuți în acel an) care la alte cluburi nu au avut posibilitatea să înceapă antrenamentele. Aceștia au pierdut practic un an din viață. Îți mai trebuie cel puțin o jumătate de an pentru a ajunge la nivelul la care ai fost înainte să înceapă toate problemele" - Paul Peniu.







"Probabil că în urma acestui an (n.r. de inactivitate) este foarte probabil să pierdem două-trei generații. Un an de zile este foarte greu de scos din ecuația unui sportiv atâta timp cât el este în creștere și în dezvoltare. Dacă stai un an de zile la 22-23 de ani, poți să revii pentru că maturitatea ta este diferită. Dar ei acum, în acest moment, sunt într-o creștere, într-o dezvoltare: vor avea de pierdut enorm, dacă nu chiar decisiv în cazul unora" - Dan Chilom.





*Copii de la FC Viitorul la un eveniment organizat de club



Au voie să se joace în parcuri, dar nu au voie în cadru organizat

"Inerția supremă este următoarea: parcurile sunt deschide, iar copiii noștri joacă fotbal în parc, dar pe teren nu au voie. Asta este o bătaie de joc. Ei vor pleca de pe terenul de sport unde este un cadru organizat și tot vor avea contact afară, în afara terenului de sport. Adică, cum poți să-i ții? Atenție: vorbim despre mall-uri deschise, despre orice altceva" - Dan Chilom.

Au apărut deja abandonurile, va avea de câștigat internetul

"Copiii, ușor-ușor, încep să-și schimbe orientarea, să se focuseze mai mult pe alte activități, își pierd interesul față de fotbal (sport în general). Dacă nu ai întrecere, nu ai cum să te dezvolți, să fii mai bun, iar atunci se vor concentra mai mult pe internet. Situația lor este critică, nimeni nu a mai trecut prin așa ceva" - Dan Chilom.





"Copiii sunt înnebuniți să înceapă activitatea, vrem să începem competițiile, să intrăm în normalitate, dar trebuie să ținem cont și de realitate" - Paul Peniu.







"Prevenția este mega importantă: tu dacă îndepărtezi copiii de sport vei avea numai oameni bolnavi în țară" - Dan Chilom.

La Viitorul Constanța toti cei 300 de copii aflați in procesul de instruire și-au reluat activitatea. Este însă o activitate restrânsă, împărțită pe trei baze sportive, pe categorii de vârste (6-9 ani, 9-12, 13-18). Programul a fost făcut în așa fel încât copiii să nu se întâlnească la intrarea și la ieșirea din bază. De asemenea, părinții nu au voie în interiorul acestor baze. AS Dan Chilom are în prezent 140 de copii, iar echipa U15 a jucat anul trecut în Liga Elitelor. Școala de fotbal are în componență grupe de copii de la "inițiere" (născuți în 2015) și până la U17.



*Baza AS Dan Chilom, de lângă Arena Națională.