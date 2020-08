VIDEO Lacrimile lui Neymar: "Am făcut tot ce am putut"

PSG a ratat câștigarea în premieră a Champions League, formația pariziană fiind învinsă, scor 1-0, de Bayern Munchen. La finalul finalei de la Lisabona, Neymar a izbucnit în lacrimi, iar imaginile au făcut rapid înconjurul planetei.



"Dezamăgit că nu încheiem sezonul cu cea mai frumoasă recompensă, dar asta este viaţa. Ne-am luptat din toate puterile. Felicitări lui Bayern. Şi mă mulţumesc mult vouă pentru susţinere pe durata acestei aventuri" - Kylian Mbappe, pe Instagram.

"Înfrângerea face parte din sport. Am făcut tot ce am putut, am luptat până la final. Vă mulţumesc pentru susţinere şi afecţiune. Felicitări lui Bayern" -