​Bundesliga: Borussia Monchengladbach ratează revenirea pe podium - Programul etapei

Meciurile etapei în Bundesliga:





Sâmbătă





16:30 Fortuna Dusseldorf vs Hoffenheim

16:30 Eintracht Frankfurt vs Mainz

16:30 Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen

16:30 RB Leipzig vs Paderborn

19:30 Borussia Dortmund vs Hertha Berlin

19:00 Augsburg vs Koln





*Partidele din Bundesliga pot fi urmărite în România pe Digisport și Telekom Sport.



Golul victoriei celor de la Freiburg a fost înscris de Nils Petersen în minutul 58 al partidei (acesta a intrat pe teren în minutul 57). Vezi aici reușita. 14:30 Werder Bremen vs Wolfsburg16:30 Union Berlin vs Schalke 041. Bayern Munchen 29 meciuri (86-28 golaveraj) 67 puncte2. Borussia Dortmund 29 (80-35) 603. RB Leipzig 29 (74-31) 584. Monchengladbach 30 (56-36) 565. Bayer Leverkusen 29 (54-36) 566. Wolfsburg 29 (41-36) 427. Hoffenheim 29 (40-48) 428. Freiburg 30 (39-41) 419. Hertha 29 (43-50) 3810. Schalke 29 (34-46) 37 etc.