A fost Craiova Maxima peste Steaua '86? - Ce spune Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a oferit pentru gsp.ro un amplu interviu despre fotbalul românesc, iar printre subiectele de discuție și-au făcut loc și performanțele europene ale cluburilor din România. Fostul selecționer al României este de părere că adversarele întâlnite de Craiova Maxima în Cupa UEFA (1982-1983) au fost mult peste cele ale Stelei din campania din 1986, încheiată glorios cu câștigarea Cupei Campionilor Europeni.







Despre Craiova Maxima și Steaua '86





"În '82 și în '83, naționala și Craiova au mers braț la braț ca performanțe. Universitatea a avut o campanie fantastică în Cupa UEFA. Și ce echipe a întâlnit! Kaiserslautern, Bordeaux, Fiorentina, Benfica! Nu Vejle, nu Honved, nu Kuusysi Lahti! (n.r. formații pe care le-a întâlnit Steaua în drumul spre cucerirea Cupei Campionilor Europeni). Naționala și Craiova au motivat echipele militare" - Mircea Lucescu, pentru gsp.ro.







Dinamo vs Steaua, în anii '80





"Dinamo a fost mai promptă, cu o echipă mai experimentată. Conducerile ministerelor au început să se implice și rezultatele s-au văzut imediat.

Dinamo a ajuns în semifinale Champions League învingând echipe puternice: Hamburg, Dinamo Minsk. Între timp, Steaua își refăcea echipa și datorită lui Halagian, și a lui Alecsandrescu. Ei au împrospătat lotul cu tineri: Belodedici, Lăcătuș, Balint" - Mircea Lucescu.





Comparație între Corvinul și Dinamo







"La Hunedoara controlam jucătorii, îi obligam să termine liceul și apoi institutul. Când am ajuns la Dinamo, am găsit o echipă pe care trebuia s-o urmăresc prin restaurante. D-aia jucătorii de la Corvinul au ajuns să joace câte 90 de meciuri în națională, iar lotul pe care îl găsisem la Dinamo a rezistat doar un an cu mine" - Mircea Lucescu.







Dinamo, fără jucători bucureșteni o perioadă





"În parcarea de la Dinamo erau 20 de mașini cu numere de Provincie, nu exista nici un jucător bucureștean, crescut de club. Am zis "aoleu, ce echipă e asta?". Nu se poate ca un club să nu aibă nici un fotbalist format în casă, măcar un localnic! Și m-am apucat de treabă" - Mircea Lucescu.







Traseul Craiovei Maxima în Cupa UEFA, sezonul 1982-1983:



Turul I:





U Craiova - Fiorentina 3-1, 0-1 (3-2 general)





Turul II:





Shamrock Rovers - U Craiova 0-2, 0-3 (0-5 general)





Turul III:





Bordeaux - U Craiova 1-0, 0-2 (1-2 general)/ după prelungiri







Sferturi:





Kaiserslautern - U Craiova 3-2, 0-1 (3-3 general, calificare datorită golului marcat în deplasare)





Semifinale:





Benfica - U Craiova 0-0, 1-1 (Lusitanii s-au calificat în finală grație golului marcat în deplasare)





Parcursul Stelei la Cupa Campionilor Europeni 1985/1986: