Probleme mari la Dinamo: "Dacă nu vine cineva, clubul falimentează / 82% vreau să-i dau pe un leu"

El a menţionat că poate să livreze acţiunile chiar şi luni. “Asta e, a fost un capitol, cu bine cu rele, nu mai contează. Suntem într-o situaţie limită şi văd că toată lumea ia în glumă. Am văzut mari dinamovişti şi acum văd că fug ca iepurii. Dacă dinamoviştilor le e indiferent dacă au sau nu club şi echipă atunci ce mai pot spune? Las totul să meargă natural.

Eu cu suporterii, care mi se pare singura soluţie fezabilă, ei sunt în interior, le-am spus: să vă dau pachetul majoritar. Au strâns deja ceva de genul un milion de lei, ar trebui contribuit fiecare cum poate să susţină acest club. Clubul nici măcar nu mai e pe numele meu, eu de doi ani am zis ocupaţi-vă, vedeţi cum căutaţi soluţii. Eu nu mai am treabă în ecuaţia asta. Eu doar pot să uit de timpul meu, nervii mei şi să rămân cu un leu. Au spus că nu-i interesează să preia clubul, suporterii.

Eu oricând, luni pot livra acţiunile, nu se pune problema. Cum le-am dat şi suporterilor cu un leu zece la sută, le pot da tot suporterilor. Eu am făcut ce am putut, ce am considerat, e un capitol închis. Dacă cei care ţin la Dinamo vor să facă ceva eu fac un apel disperat. Căutaţi soluţii de finanţare. Eu pentru Dinamo nu mai reprezint nimic”.





Negoiţă a adăugat că nu a câştigat nimic, banii care au venit la club fiind folosiţi pentru salarii şi alte cheltuieli ale grupării.

“Eu sunt la aceeaşi idee demult, şi anume am căutat şi tot caut pe cineva care să vină să preia pachetul, tot ce înseamnă Dinamo. 10 la sută din pachetul de 92 a ajuns la suporteri şi cei 82 la sută rămaşi vreau să-i dau pe un leu. Vorbim despre 82 la sută, un pachet substanţial, mai mult de trei sferturi, şi tot ce înseamnă restul, ce implică un club. Tocmai de-asta am renunţat la ideile mele de a recupera din ce am investit.Am pus un preţ accesibil. Există datorii, pentru licenţă cei 170-180.000 de euro, ianuarie şi februarie salariile de plătit. Toate datoriile clubului, dar nu toate scadente, cum ar fi ANAF-ul 500.000 de euro eşalonat pe trei ani. Vorbim în total de 2 milioane. Dacă nu l-a luat nimeni înseamnă că nu a fost nicio propunere serioasă.Mi-aş dori ca Dinamo să rămână în Liga I şi să mai vedem meciuri în Liga I. Am dat şanse oricărei iniţiative, chiar dacă la unele nu păreau serioase personajele. De doi ani şi ceva, de când am decis să ies ireversibil, au fost multe variante. Clar este că punctul meu de vedere mai sunt 20 de zile până la termenul limită şi dacă nu vine cineva să-şi asume serios povestea asta avem o mare problemă, pentru că clubul falimentează”,