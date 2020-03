Liverpool, eliminată din Cupa Angliei - Explicațiile lui Jurgen Klopp după eșecul cu Chelsea

Liverpool are trei înfrângeri în ultimele patru partide disputate, iar ultimul eșec i-a adus eliminarea din Cupa Angliei (0-2 cu Chelsea, în optimi). Jurgen Klopp a recunoscut că formația a făcut multe greșeli pe Stamford Bridge, dar nu se îngrijorează. "Am apreciat reacţia echipei", a spus tehnicianul german.





Chelsea s-a impus cu 2-0 în duelul de pe Stamford Bridge, grație golurilor marcate de Willian ('13) și Ross Barkley ('64). Formația lui Frank Lampard și-a asigurat astfel prezența în sferturile Cupei Angliei.





"Să pierzi cu 2-0, nu este un lucru bun. Am făcut multe greşeli, dar acesta este fotbalul. Totuşi, am apreciat reacţia echipei. A fost un meci intens, cele două echipe au alergat mult. Am avut momentele noastre şi am avut ocazii. Dar ştim ceea ce înseamnă un meci în deplasare cu Chelsea", a declarat Jurgen Klopp.



"Chelsea a dat totul în apărare, a fost un meci foarte fizic şi nu am reuşit să înscriem. Trebuie însă să admitem că la ultimele meciuri am încasat prea multe goluri, dar în situaţii diferite, deci nu aş putea să spun problema este asta sau asta. Dar nu sunt neliniştit, pentru dinamica echipei, este ceva ce putem recupera. Acesta este fotbalul, nu am gândit niciodată că va fi întotdeauna uşor. Când faci greşeli, pierzi", a spus antrenorul german.



"Este în regulă, cifrele există, faptele există, este clar. Este mult mai ușor de explicat când câștigi decât atunci când pierzi. Nu am o mulțime de argumente. Este o lume liberă și toată lumea poate interpreta. Sunt lucruri mici, dar lucrurile mărunte fac diferența. Băieții sunt puternici, au arătat de nenumărate ori o reacție minunată și acum trebuie să arătăm asta din nou", a precizat Klopp.



"Multe părți ale meciului mi-au plăcut foarte mult. Știm că trebuie să îmbunătățim, nu este vorba despre destin, totul depinde de noi și trebuie să o luăm pe drumul cel bun. Nu sunt cele mai bune trei săptămâni din acest sezon, dar avem o șansă să-l facem cel mai bun în următoarele trei săptămâni și acesta este planul.





Nu ne interesează Atletico Madrid acum, este vorba doar despre Bournemouth. Se luptă cu tot ce au și s-au descurcat foarte bine împotriva lui Chelsea. Nimănui nu trebuie să-i pară rău de noi, vom câștiga meciuri și asta vrem să facem sâmbătă", a mai spus antrenorul lui Liverpool.





Liverpool, trei înfrângeri în ultimele patru meciuri:



Champions League, optimi: Atletico Madrid vs Liverpool 1-0

Premier League, etapa 27: Liverpool vs West Ham 3-2

Premier League, etapa 28: Watford vs Liverpool 3-0

Cupa Angliei, optimi: Chelsea vs Liverpool 2-0





Ce urmează pentru Liverpool



Liverpool va juca sâmbătă, pe Anfield, cu Bournemouth (locul 18 în Premier League), în etapa a 29-a a campionatului din Anglia.







Cu zece etape înainte de finalul sezonului, formația lui Klopp este lider detașat, cu 79 de puncte, la 22 de lungimi față de Manchester City, ocupanta locului secund, care are un meci mai puțin disputat. Liverpool mai are nevoie de doar 12 puncte pentru a-și asigura titlul de campioană.







Programul lui Liverpool până la finalul campionatului:



7 martie: Liverpool - Bournemouth

16 martie: Everton - Liverpool

21 martie: Liverpool - Crystal Palace

05 aprilie: Manchester City - Liverpool

12 aprilie: Liverpool - Aston Villa

20 aprilie: Brighton - Liverpool

25 aprilie: Liverpool - Burnley

02 mai: Arsenal - Liverpool

09 mai: Liverpool - Chelsea

17 mai: Newcastle - Liverpool



Săptămâna viitoare, pe 11 martie, Liverpool va primi vizita lui Atletico Madrid, în manșa secundă a optimilor Champions League. Echipa lui Simeone s-a impus cu 1-0 pe Wanda Metropolitano (Saul 4').