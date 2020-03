VIDEO Cupa Angliei: Liverpool, eliminată de Chelsea în optimi / George Pușcaș, gol pentru Reading

Chelsea s-a impus în urma golurilor marcate de Willian ('13) și Ross Barkley ('64, după o cursă incredibilă începută în propria jumătate de teren).Champions League, optimi: Atletico Madrid vs Liverpool 1-0Premier League, etapa 27: Liverpool vs West Ham 3-2Premier League, etapa 28: Watford vs Liverpool 3-0Cupa Angliei, optimi: Chelsea vs Liverpool 2-0Pe Madejski Stadium din Reading, Sheffield United a deschis scorul încă din minutul 2 (McGoldrick), însă Pușcaș a restabilit egalitatea transformând un penalti în minutul 43.Tot marți, Newcastle s-a impus cu 3-2 pe terenul lui West Bromwich Albion. Au marcat Almiron ('33 și '45+1) și Saint-Maximin ('47) pentru oaspeți, în timp ce Phillips ('74) și Zohore ('90+3) au redus din diferență pentru gazde.În sferturi s-a calificat, luni, Arsenal Londra, după ce a învins-o cu 2-0 pe Portsmouth Sheffield Wednesday vs Manchester CityLeicester vs BirminghamDerby County vs Manchester UnitedTottenham vs Norwich