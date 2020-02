Cum explică Zinedine Zidane eșecul Realului cu Manchester City

​​Real Madrid a pierdut pe propriul teren, scor 2-1, meciul cu Manchester City din optimile Champions League. Cu toate că au condus cu 1-0, galacticii nu au știu cum să gestioneze avantajul avut pe tabelă. Antrenorul francez a explicat la conferința de presă unde crede că s-a făcut diferența.

Zidane, despre eșecul cu City

"Din când în când, fotbalul este un pic crud. În acelaşi timp, un meci de fotbal durează 90 de minute. Am jucat bine şi am marcat în momentul în care am fost mai puţin buni. Ei au revenit bine în repriza a doua. Am marcat în cel mai rău moment, am făcut ceea ce era mai greu.







Trebuia să păstrăm rezultatul. După aceea am făcut două greşeli. În zece minute am pierdut meciul. Este greu. (n.r. - despre eliminarea lui Sergio Ramos). Totul s-a acumulat în această seară. E mult. Am fi putut primi un al treilea gol. Văzând aspectul jocului, nu am ieşit bine. Păcat. Acum este un meci retur. Vom încerca să mergem acolo şi să ne calificăm. Trebuie să facem un meci mare" - Zinedine Zidane.





Cetățenii au făcut un pas important spre sferturile Champions League după ce s-au impus cu 2-1 pe Santiago Bernabeu. Realul a deschis scorul prin Isco (60), dar în doar câteva minute Manchester City a întors rezultatul după reușitele lui Gabriel Jesus (78) și De Bruyne (83, penalti).