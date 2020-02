Reacția lui Pep Guardiola după victoria de pe Santiago Bernabeu

Manchester City a învins, miercuri, cu 2-1, în deplasare, formaţia Real Madrid, în manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, dar antrenorul "cetăţenilor" spune că echipa lui nu a câştigat nimic, calificarea fiind departe de a fi fost jucată.

Guardiola și victoria de pe Bernabeu

"Dacă este o echipă care poate schimba cursul lucrurilor, aceasta este Real Madrid. Am primit un gol, apoi am marcat şi am jucat mai bine din acel moment. Liga Campionilor are suişuri şi coborâşuri. Drumul este încă lung. Suntem fericiţi că am câştigat pe Bernabeu, dar nu este nimic câştigat", a declarat antrenorul catalan, potrivit lequipe.fr.

Pep, peste Ancelotti, Mourinho și Ferguson

Pep Guardiola a devenit, miercuri, antrenorul cu cele mai multe victorii în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, devansându-i pe italianul Carlo Ancelotti, acum la Everton, pe portughezul José Mourinho, de la Tottenham, şi pe scoţianul Alex Ferguson, retras din activitate.



Guardiola, 49 de ani, a antrenat până acum echipele FC Barcelona (2008-2012), Bayern Munchen (2013-2016) şi Manchester City, din 2016.



Manchester City a învins în deplasare Real Madrid, scor 2-1, revenind de la 0-1. Real Madrid a deschis scorul prin Isco ’60, iar pentru City au înscris Jesus ’78 şi De Bruyne ’83 (penalti).



În minutul 86, de la Real Madrid a fost eliminat Sergio Ramos.



Partida retur va avea loc la 17 martie.