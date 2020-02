Lecție dură pentru Chelsea - Ce a spus Lampard după înfrângerea drastică suferită cu Bayern

Chelsea a fost depășită categoric de Bayern Munchen (scor 3-0), pe Stamford Bridge, în prima manșă a optimilor Champions League. Frank Lampard, antrenorul londonezilor, a declarat că înfrângerea este o lecție dură pentru echipa sa, dar a recunoscut superioritatea adversarilor.





"Acesta este fotbalul la acest nivel. Bayern este o echipă cu adevărat puternică și dacă noi nu am făcut totul bine, am avut o noapte grea. Nu am fost încrezători cu mingea, ceea ce este dezamăgitor.





Este o lecție dură. Nu suntem la acest nivel de multă vreme și aceasta este realitatea. Trebuie să o folosim ca un aspect pozitiv. Poate că nu se simte în această seară, dar jucătorii trebuie să înțeleagă nivelul de care ai nevoie când ajungi în fazele eliminatorii.





Astăzi am văzut multă calitate în echipa lor. Este nevoie de timp și trebuie să le respectăm echipa. Nu are rost să privim înapoi, ci să fim realiști. În primul rând, însă, trebuie să mergem la Munchen și să jucăm cu mândrie.





Nu trebuie să luăm în considerare scorul, știm că suntem conduși cu 3-0 și este clar că ne aflăm într-o poziție proastă. Tot ce putem face este să arătăm mândrie. Jucătorii care vor intra pe teren trebuie să arate caracter, la fel și ceilalți", a declarat Frank Lampard, potrivit uefa.com.





Ce a spus Hans-Dieter Flick, antrenorul lui Bayern Munchen





"Thomas [Müller] a făcut exact ceea ce aveam nevoie astăzi. A folosit bine spațiul și a îngreunat lucrurile pentru adversarii noștri, a dat pasele corecte din spatele apărării. A fost o performanță foarte bună din partea întregii echipe și suntem foarte fericiți. În acest moment, vrem să ajungem în sferturile de finală. Apoi, vom vedea ce se întâmplă, pas cu pas", a declarat Hansi Flick, antrenorul lui Bayern.