Erling Braut Haaland a fost eroul Borussiei Dortmund în meciul cu PSG, însă cea mai tare fază a serii din Champions League a fost oferită de Jadon Sancho. După ce l-a depășit lejer pe Mbappe, mijlocașul englez l-a ridiculizat pe Verratti, trecându-i mingea printre picioare.

În vârstă de 19 ani, Sancho a jucat în 31 de partide în acest sezon, în toate competițiile, având 16 goluri (13 în Bundesliga, 2 în Champions League și unul în Supercupa Germaniei) și 17 pase decisive.



Vezi mai jos faza oferită de Jadon Sancho:



\uD83D\uDE0F This cheeky nutmeg by Jadon Sancho wins Skill of the Day! \uD83D\uDD25#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/pJniS4Z9Jb