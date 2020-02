Klopp recunoaște eșecul de la Madrid, dar avertizează: "Returul se joacă pe Anfield și vor simți asta" / Ce spune Simeone

Atletico Madrid - Liverpool 1-0

Liverpool a pierdut prima manșă a optimilor cu Atletico Madrid, scor 0-1, dar Jurgen Klopp est convins că formația sa poate întoarce soarta calificării pe Anfield. Antrenorul "cormoranilor" a vorbit despre ce i-a lipsit echipei sale pe "Wanda Metropolitano", dar îi avertizează pe madrileni: "Returul se joacă pe Anfield și vor simți asta".









Klopp: "S-au apărat uluitor în careu"





"Va fi o diferenţă mare pe stadionul nsotru. Ne-a lipsit în ultima treime creaţia. S-au apărat uluitor în careu, noi nu am lovit bine mingile. Când joci împotriva unei asemenea echipe, care are 1-0, se întâmplă. Nu e nicio problemă. E totul ok.







Mane a fost luat la ţintă şi a primit cartonaş galben, şi-a pierdut cumpătul, dar nu e problemă. Într-o asemenea atmosferă trebuie să fii puternic ca arbitru, prea multe s-au petrecut azi. Mi se pare bizar ca într-un asemenea meci să ia galben atacantul. A fost prea mult. Cred că a fost un penalty pentru noi, ei au marcat un gol, VAR a intervenit.







E abia pauza şi vom juca din nou. Antrenorul advers ieşea des din spaţiul tehnic. Simeone... Wow, e plin de energie", a fost prima reacție a lui Jurgen Klopp, imediat după meci, conform Telekom Sport.



Avertisment pentru fanii lui Atletico

"Fanii lui Atletico care își pot lua un bilet ... 'Bine ați venit pe Anfield'.





Emoțiile sunt importante. În această seară, în mod evident, au fost complet de partea lui Atletico, dar aștept cu nerăbdare manșa a doua.





Vorbim din când în când despre puterea pe care o dă Anfield și despre puterea pe care un stadion o poate avea și în această seară s-a văzut asta. Suntem la jumătatea timpului și suntem conduși cu 1-0. A doua parte se va juca pe stadionul nostru și vor simți asta", a declarat Jurgen Klopp, potrivit BBC.





"Nu am nicio problemă cu rezultatul. Am văzut atâtea fețe fericite la Atletico, dar încă nu s-a terminat", a adăugat germanul, care nu a pierdut niciodată o dublă manșă cu Liverpool în cupele europene.







"Nu sunt sigur dacă Diego Simeone a văzut prea mult din meci, deoarece el a animat continuu suporterii", a mai spus Klopp.





Virgil van Dijk: "Au avut noroc"





"Știam că va fi o luptă pe cinste în această seară, pe terenul lor, cu proprii fani în spate. Nu a ajutat că am primit gol atât de devreme - nici măcar nu a fost o ocazie pentru ei, a fost un pic de noroc.





Mesajul la pauză a fost să continuăm să jucăm. Am avut mingea în cea mai mare parte a jocului. Nu ne-am putut crea ocazii importante, dar avem încă 90 de minute pentru a întoarce scorul și ar trebui să fim plini de încredere", a declarat Virgil van Dijk.



Ce a spus Diego Simeone

"Liverpool a avut șansele ei. Au fost periculoși, au jucători buni indiferent de poziția din teren. Echipa mea a început să câștige de când ne aflam pe drumul care duce la stadion. Am văzut jucători care credeau. Am văzut partea frumoasă a fotbalului. Publicul și echipa au fost un bloc întreg", a declarat Diego Simeone, potrivit uefa.com







Simeone, impresionat de suporterii de pe Wanda Metropolitano





"În cei opt ani de când sunt aici, nu am văzut publicul așa pe toată durata jocului. A fost într-adevăr emoționant. Cuvântul care îmi vine în minte în această seară este liniște. Când muncești ca o echipă, în bloc, poți face ceea ce dorești.





Nu este cea mai bună seară pentru că nu am câștigat un trofeu. Dar sunt nopți pe care nu le uiți. Cea mai bună echipă a lumii a venit aici, iar noi am învins-o. Dar este doar un meci jucat, a mai rămas unul.





Cel mai bun mod de a ne simți puternici este să câștigăm și asta este ceea ce vrem să facem. A fost o victorie foarte importantă pentru club în această seară", a spus antrenorul lui Atletico Madrid.







Atmosfera superbă de pe Wanda Metropolitano