Liga 1: Dinamo - Sepsi 1-2 / Karanovic, "dublă" în două minute după eliminarea lui Nistor

Dinamo a mai făcut un pas greșit în lupta pentru un loc de play-off. Echipa lui Dusan Uhrin a fost învinsă pe teren propriu de Sepsi Sfântu Gheorghe, după ce a condus cu 1-0. Oaspeții s-au impus grație dublei reușite de Karanovic în decurs de două minute (76' și 78'), profitând și de eliminarea lui Nistor din minutul 73.





Au marcat: Nistor 60' / Karanovic 76', 78'







Dan Nistor a fost înger și demon pentru dinamoviști. A deschis scorul după o oră de joc, dar 12 minute mai târziu a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault comis la mijlocul careului și a fost eliminat.







Sepsi a întors rezultatul prin atacantul elvețian Goran Karanovic, care a punctat de două ori, în minutele 76 și 78, aducând victoria pentru echipa sa.





În minutul 47, dinamoviștii au solicitat o lovitură de la 11 metri după un henț comis în careu de Bouhenna, însă arbitrul Iulian Călin nu a acordat nimic.







Pentru Dinamo este a doua înfrângere consecutivă, după cea cu FC Hermannstadt, scor 2-4. De partea cealaltă, Sepsi a legat două victorii la rând. În etapa precedentă, echipa lui Leo Grozavu a învins-o pe Academica Clinceni, scor 4-0.







Au evoluat echipele:





Dinamo: Piscitelli – Ciobotariu, Puljic, Popescu, Corbu – Mrzljak (Fabbrini ’82), Filip – Sorescu, Nistor, Mihaiu (Popa ’58) – Perovic. Antrenor: Dushan Uhrin.



Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Fl. Ştefan – Fulop, Vaşvari, Deaconu (Salli ’57) – Gal-Andrezly (Karanovic ’70), Carnat (Safranko ’27), Ştefănescu. Antrenor: Leo Grozavu.



Cartonaşe galbene: Nistor ’49, ’72, Corbu ’84, Puljic ‘88 / Deaconu ’50, Safranko ‘89



Cartonaş roşu: Nistor ‘72



Arbitri: Iulian Călin - George Neacşu, Gabriel Stroe - Florin Andrei



Observatori: Liviu Ciubotariu, Imilian Şerbănică





Ce au spus cei doi antrenori:







”Nu știu cum să comentez meciul. Prima repriză a fost 50-50. Trebuia să primim penalty, iar Nistor a luat foarte ușor două galbene. Sigur a fost ceva în neregulă cu arbitrul, poate au fost obosiți... Trebuie să meargă la spital să-și verifice vederea. Am pierdut un om și a trebuit să acoperim acest lucru. Trebuia să înscriem mai multe goluri. Am jucat bine, am început să jucăm bine în repriza a doua. Oricum nu ar fi jucat Nistor cu FC Botoșani. E o veste bună că Fabbrini a revenit. Am pierdut trei puncte azi, iar după următoarea etapă ne vom face o idee mai clară despre prezența în play-off”, a declarat tehnicianul lui Dinamo la Digi Sport.







“Un meci de luptă, un teren greu, un timp ca în Anglia, dar bucuroşi la final că am luat cele trei puncte. În repriza a doua am avut perioade în care am căzut, dar după eliminarea lui Nistor am căpătat din nou curaj. Trebuie să ne bucurăm în momentul de faţă pentru cele trei puncte, nu ne gândim la play-off. Respect clubul Dinamo, am petrecut şase ani din carieră aici, sunt alături de suflarea dinamovistă. Unde sunt acolo vreau să-mi fac meseria cât se poate de bine”, a spus Grozavu la Digi Sport.





Nistor: A văzut toată ţara, penalti şi roşu. A fost viciere de rezultat





“La primul galben am protestat. Cred că am voie să protestez, sunt căpitan. La al doilea galben am greşit şi am avut un atac întârziat. Îmi asum vina, recunosc. Dar a văzut toată ţara, penalti şi roşu. Din punctul meu de vedere a fost viciere de rezultat. Ok, poate ratam penaltiul, dar în zece oameni le era foarte greu adversarilor. E foarte greu să prindem play-off-ul, dar trebuie să nu renunţăm până la final şi să luptăm atât timp cât mai sunt şanse. Dacă noi vom avea rezultate cu siguranţă banii vor veni. Lucrurile de mişcă şi se mişcă bine în privinţa banilor. Dar trebuie să jucăm fotbal şi după aia să ne gândim la alte chestii.”, a spus Nistor la Digi Sport.







Programul etapei a 21-a:



Vineri, 13 decembrie



Dinamo - Sepsi OSK 1-2



Sâmbătă, 14 decembrie



Ora 13.00 Academica Clinceni - FC Botoșani, Clinceni Arena - Clinceni.



Ora 15.00 Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaș, stadion Emil Alexandrescu - Iași.



Ora 20.00 Universitatea Craiova - FC Voluntari, stadion Ion Oblemenco - Craiova.



Duminică, 15 decembrie



Ora 18.00 Chindia Târgoviște - FC Hermannstadt, stadion Ilie Oană - Ploiești.



Ora 20.30 FC Viitorul - FCSB, stadion Central - Ovidiu.



Luni, 16 decembrie



Ora 20.00 CFR Cluj - Astra Giurgiu, stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj.



Partidele vor fi transmise în direct de Look Sport / Plus, Digi Sport și Telekom Sport.



Clasament:



1. Astra 40 puncte

2. CFR Cluj 38

3. Viitorul 35

4. U Craiova 34

5. FCSB 33 (- un joc)

6. Gaz Metan Mediaș 30

7. FC Botoșani 29

8. Dinamo 28 (+ un joc)

9. Sepsi 25 (+ un joc)

10. Poli Iași 22

11. Chindia Târgoviște 20

12. Academica Clinceni 19

13. FC Hermannstadt 19

14. FC Voluntari 8 (- un joc)