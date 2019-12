​Champions League: Atletico Madrid, ultima echipă care își asigură calificarea în optimi (Rezultatele serii)

Club Brugge KV vs Real Madrid 1-3

Paris SG vs Galatasaray 5-0

Au marcat: Icardi 32, Sarabia 35, Neymar 47, Mbappe 63, Cavani 84 pen.





Clasament:

1. PSG (17-2) 16 puncte

2. Real Madrid (14-8) 11

3. Club Brugge (4-12) 3

4. Galatasaray (1-14) 2

Bayern Munchen vs Tottenham 3-1

Olympiacos Pireu vs Steaua Roșie Belgrad 1-0

A marcat: El Arabi 87 pen.





Clasament:

1. Bayern Munchen (24-5) 18

2. Tottenham (18-14) 10

3. Olympiacos (8-14) 4

4. Steaua Roșie Belgrad (3-20) 3

Atletico Madrid vs Lokomotiv Moscova 2-0

Bayer Leverkusen vs Juventus 0-2

Clasament:

1. Juventus (12-4) 16

2. Atletico Madrid (8-5) 10

3. Bayer Leverkusen (5-9) 6

4. Lokomotiv Moscova (4-11) 3

