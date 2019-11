Olandezul Pim Verbeek, cel care a calificat Australia la CM 2010, a murit la 63 de ani

Olandezul Pim Verbeek, fost selecţioner al naţionalelor de fotbal ale Coreei de Sud şi Australiei, a încetat din viaţă joi, la vârsta de 63 de ani, după o luptă de patru ani cu cancerul, informează Associated Press.

Verbeek a fost fotbalistul echipei Sparta Rotterdam, care a anunţat că jucătorii săi vor purta banderole negre la meciul de campionat de sâmbătă cu Willem II Tilburg.Verbeek a fost pentru scurt timp antrenorul lui Feyenoord în 1989, apoi le-a pregătit pe Groningen şi Fortuna Sittard, după care în 1998 a început o carieră de globe-trotter la echipa japoneză Omiya Ardija.În 2000 el a devenit secundul compatriotului său Guus Hiddink la naţionala Coreei de Sud, care a jucat semifinalele Cupei Mondiale 2002, pe teren propriu.Verbeek a revenit la Seul după Mondialul din 2006, devenind selecţioner al Coreei de Sud, cu care s-a clasat pe locul 3 la Cupa Asiei din 2007, înainte de a demisiona.În luna decembrie a aceluiaşi an el a fost numit selecţioner al echipei Australiei, care a jucat în premieră în preliminariile CM din postura de membră a Confederaţiei Asiatice de Fotbal. Sub conducerea lui Verbeek, Australia nu a trecut de faza grupelor la Mondialul din 2010, deşi a obţinut 4 puncte.Pentru tehnicianul olandez au urmat patru ani la cârma selecţionatei Under-23 a Marocului. În 2016 el a preluat naţionala Omanului, cu care a câştigat primul trofeu din cariera sa, Cupa Golfului, în ianuarie 2018. El a demisionat după Cupa Asiei de la începutul acestui an, unde Omanul a atins în premieră optimile de finală, transmite Agerpres

RIP Pim Verbeek!



Our deepest sympathies to the family and friends of former Oman & Australia head coach at this sad time! pic.twitter.com/ST5cknDUqP