Euro 2020, preliminarii: Polonia, calificată la turneul final; Victorii pentru Germania și Olanda în Grupa C; Croația a remizat cu Țara Galilor - Rezultatele serii

Polonia s-a impus cu 2-0 în fața Macedoniei de Nord (în Grupa G), obținând astfel calificarea la Euro 2020. Olanda (2-1 cu Belarus) și Germania (3-0 cu Estonia) rămân la egalitate de puncte (15) în fruntea Grupei C, după etapa a șasea a preliminariilor. Croația, vicecampioana mondială, a remizat la Cardiff cu Țara Galilor (1-1), după ce deschisese scorul încă din minutul 9. Gareth Bale a egalat pentru gazde în prelungirile primei reprize. După șapte meciuri disputate, Croația e lider în Grupa E, cu 14 puncte.

Echipele calificate până acum la Campionatul European din 2020: Belgia și Rusia (ambele din Grupa I), Italia (Grupa J) și Polonia (Grupa G).



Rezultatele înregistrate duminică în preliminariile Euro 2020:



Grupa C

Belarus – Olanda 1-2

Au marcat: Dragun 54' / Wijnaldum 32', 41'

Estonia – Germania 0-3

Au marcat: Gundogan 52', 58', Werner 71'

Emre Can (Germania) a fost eliminat în minutul 14.

Clasament:

Ungaria – Azerbaijan 1-0

A marcat: Korhut 10'

Țara Galilor – Croația 1-1

Au marcat: Bale 45+3' / Vlasic 9'

Clasament:



Slovenia – Austria 0-1

Au marcat: Posch 21'

Popovic (Slovenia) a fost eliminat în minutul 89.

Polonia – Macedonia de Nord 2-0

Au marcat: Frankowski 74', Milik 80'

Clasament:

Kazahstan – Belgia 0-2

Au marcat: Batshuayi 21', Meunier 53'

Scoția – San Marino 6-0

Au marcat: McGinn 12', 27', 45+1', Shankland 65', Findlay 67', Armstrong 87'

Cipru – Rusia 0-5

Au marcat: Cheryshev 9', 90+2', Ozdoev 23', Dzyuba 79', Golovin 89'

Laifis (Cipru) a fost eliminat în minutul 28.



Clasament:

1. Belgia 8 jocuri (30:1) 24 puncte / calificată

2. Rusia 8 (27:4) 21 / calificată

3. Cipru 8 (13:12) 10

4. Scoția 8 (11:7) 9

5. Kazahstan 8 (9:13) 7

6. San Marino 8 (0:43) 0



