Umbra lui Jose Mourinho pe Bernabeu - Zinedine Zidane și nefericirea lui Florentino Perez

Real Madrid nu strălucește deloc în startul noului sezon, deși a fost adus salvatorul Zinedine Zidane. Dacă în campionat galacticii sunt lideri, lucrurile scârțâie serios în Champions League, acolo unde Madridul are un singur punct după două etape (0-3 cu PSG și 2-2, acasă, cu Brugge). Presa spaniolă apropiată de formația de pe Santiago Berbaneu vorbește despre vântul schimbării care îi suflă lui Zizou în ceafă: Jose Mourinho.





Ultima ispravă a Realului în Champions League nu l-a impresionat deloc pe Florentino Perez: Madridul nu a putut trece acasă de Brugge (2-2, după ce a fost condus cu 2-0), iar scaunul lui Zizou a început să se clatine ușor.







Sigur, Realul este pe primul loc în La Liga (un punct peste Atletico și două peste Barcelona), dar jocul nu strălucește neapărat. Galacticii au câștigat unele meciuri fără să impresioneze, lucru de neconceput pentru pretențiosul Florentino Perez.







Șomer de lux de la despărțirea de Manchester United (acolo de unde a fost dat afară), Jose Mourinho a tot oferit interviuri în ultima perioadă în care vorbește (întâmplător, desigur) despre mandatul său de la Real Madrid (n.r. 2010-2013).







Presa iberică apropiată de Real vorbește în această săptămână tot mai intens despre o posibilă revenire a lui The Special One în capitala Spaniei.







Mourinho este primul pe o listă scurtă pe care se mai află Mauricio Pochettino și Massimiliano Allegri.







Dacă ne uităm bine, portughezul este singurul care cunoaște cu adevărat ce înseamnă Madridul și grandoarea lui (de la presiunea rezultatelor și până la presiunea fanilor).







În plus, Pochettino este sub contract cu Tottenham, iar Allegri a declarat recent că nu va prelua nicio echipă până la vară (desigur, Realul nu prea se poate refuza...).







Mourinho i-a condus pe "albi" între 2010 și 2013, perioadă în care El Clasico a oferit unele momente de adevărată gherilă sub conducerea lusitanului. The Special One a precizat de mai multe ori că Realul ocupă un loc special în inima lui și că s-ar întoarce oricând la Madrid - are sentimentul că a lăsat ceva neterminat pe Santiago Bernabeu.







Doar rezultatele îl pot salva pe Zidane, antrenor care a reușit o premieră pentru Champions League: a câștigat trei trofee la rând cu Madridul (2016, 2017, 2018).