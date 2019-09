VIDEO Pep Guardiola, antrenor Manchester City: "Felicitări, Liverpool! Sunteți campioni. E abia septembrie"

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a oferit o declarație amuzantă la finalul partidei pierdute de echipa sa, sâmbătă, pe terenul lui Norwich, scor 3-2, glumind în ceea ce privește căștigătoarea titlului de campioană în Premier League, scrie Mediafax.



După cinci partide, Liverpool este prima în Anglia, cu cinci puncte peste Manchester City, lucru care l-a determinat pe Guardiola să glumească pe această temă, având în vedere bătălia teribilă dată în sezonul trecut între cele două formații, până în ultima etapă.



“Felicitări, Liverpool, sunteți campioni. Suntem în septembrie abia. Trebuie să ne recuperăm, să ne antrenăm și să revenim. Am pierdut cinci puncte. Cu Tottenham am jucat incredibil de bine. Azi (n. red. – sâmbătă) trebuia să știm exact ceea ce trebuia să facem în anumite momente ale jocului. Felicitări lui Norwich, primul gol a venit dintr-o fază fixă, iar al doilea dintr-un contraatac, deci bravo lor. Trebuie să învățăm din asta și să mergem înainte”, a declarat Guardiola, la finalul meciului cu Norwich, citat de Metro.



Norwich a produs surpriza etapei a cincea din Premier League. Cu foarte mulți jucători accidentați, nou-promovata a învins campioana Manchester City. McLean și Cantwell au punctat în minutele 18 și 28, însă Aguero a redus din diferență în minutul 45. La cinci minute după pauză, Pukki a reușit al șaselea gol stagional pentru gazde, iar Rodri a redus din diferență cu două minute înainte de final.



După cinci runde din Premier League, Liverpool este prima, cu 15 puncte. Echipa lui Klopp este urmată de Manchester City, la cinci lungimi. Sezonul trecut, Manchester City a câștigat campionatul în ultima etapă, acumulând 98 de puncte, cu unul mai mult față de Liverpool.

