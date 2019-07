Champions League: Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj va întâlni învingătoarea dintre Celtic Glasgow și Nomme Kalju

CFR Cluj și-a aflat posibila adversară din turul trei preliminar al Champions League, în urma tragerii la sorți efectuate luni, la Nyon. Astfel, dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana României o va întâlni pe câștigătoarea dintre Celtic Glasgow (Scoția) și Nomme Kalju (Estonia).





În turul trei preliminar, echipa lui Dan Petrescu ar urma să joace primul meci pe teren propriu, la 6/7 august, iar returul la 13 august, în deplasare.



CFR Cluj va întâlni, la 24 iulie, de la ora 21.00, formaţia israeliană Maccabi Tel Aviv, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Champions League. Returul este programat la 30 iulie, de la ora 20.00, la Netanya.



CFR Cluj s-a calificat în faza a doua preliminară după ce a eliminat campioana Kazahstanului, Astana: 0-1 în deplasare și 3-1 pe teren propriu.







Se vor juca în turul trei preliminar al Europa League:





Ruta campioanelor:





CFR Cluj (ROU) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Celtic (SCO) / Nõmme Kalju (EST)

Sutjeska (MNE) / APOEL (CYP) v Dundalk (IRL) / Qarabağ (AZE)

PAOK (GRE) v Ajax (NED)

Saburtalo (GEO) / GNK Dinamo (CRO) v Ferencváros (HUN) / Valletta (MLT)

Crvena zvezda (SRB) / HJK Helsinki (FIN) v The New Saints (WAL) / København (DEN)

Maribor (SVN) / AIK (SWE) v BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR)



Ruta non-campioanelor:





İstanbul Başakşehir (TUR) v Viktoria Plzeň (CZE) / Olympiacos (GRE)

Krasnodar (RUS) v Porto (POR) (RUS)

Club Brugge (BEL) v Dynamo Kyiv (UKR)

PSV Eindhoven (NED) / Basel (SUI) v LASK (AUT)





*Echipele scrise cu bold au fost capi de serie la tragerea la sorți.