A lăsat Roma pentru China: Stephan El Shaarawy, transferat la Shanghai Shenhua

Atacantul Stephan El Shaarawy a fost transferat de la AS Roma la echipa Shanghai Shenhua, a anunţat, luni, gruparea chineză, transmite News.ro.





Potrivit presei italiene, jucătorul de 26 de ani va primi un salariu de 15-16 milioane de euro pe an.



Suma pe care o va încasa clubul roman nu este cunoscută.



Jucătorul italian cu origini egiptene mai avea un an de contract cu AS Roma. El a mai jucat la Genoa, Padova, AC MIlan, AS Monaco, înainte de a ajunge în capitala Italiei, în ianuarie 2016. El Shaarawy, 23 de selecţii în naţională, a marcat 11 goluri în Serie A, sezonul trecut.



Shanghai Shenhua are o situaţie dificilă în prima ligă chineză, ocupând locul 14 din 16 echipe, după 16 etape.