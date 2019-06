​VIDEO OFICIAL Răzvan Lucescu, antrenor la Al Hilal / Românul va primi patru milioane de euro pe an

Antrenorul român, 50 de ani, a realizat eventul în Grecia, dar a preferat să plece acum, existând disensiuni în privinţa transferurilor. A rămas fără unii dintre cei mai buni jucători, mijlocaşii Shakov şi Canas au fost vânduţi, fără a fi consultat. Tehnicianul a preferat ca în aceste condiţii să dea curs ofertei saudiţilor, Al Hilal dorindu-l şi-n trecut.

Acum, părţile s-au înţeles şi arabii l-au prezentat pe Răzvan Lucescu ca noul antrenor, într-un filmuleţ de un minut arătându-se repere din cariera sa.





\uD83C\uDFA5 In 1969, a coach and son of a coach was born.. #AlHilal ✍\uD83C\uDFFB\uD83D\uDC99 Răzvan Lucescu #AlHilal_Video pic.twitter.com/IFncSl8Lag — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) 30 iunie 2019

"Am petrecut la PAOK cei mai buni doi ani din viaţa mea. Împreună am demonstrat că avem puterea să trecem peste orice dificultate. (…) Le mulţumesc în primul rând domnului Ivan Savvidis şi familiei sale pentru încrederea şi dragostea lor pentru PAOK, lui Makis Gagatsis, Mariei Goncareva şi întregii conduceri pentru cooperare, tuturor celor care au muncit zilnic şi din greu alături de mine la baza de pregătire, pentru dăruire. Aş vrea să le mulţumesc jucătorilor mei fantastici şi tuturor fanilor PAOK pentru susţinerea lor imensă. Plec având certitudinea că PAOK are mentalitatea, puterea şi calitatea să continue să câştige trofee, pentru că le merită", a afirmat Lucescu, într-un comunicat postat pe site-ul clubului.

Răzvan Lucescu se va alătura echipei marți, în Austria, la cantonamentul din Linz.