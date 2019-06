Reacțiile jucătorilor României după performanța istorică reușită la CE Under 21: "Ne-au rămas două meciuri și dacă o să joc într-un picior, o să dau totul" - Pușcaș

"Acest drum nu se va opri aici niciodată, la cât entuziasm am văzut şi la câtă bucurie. Câtă muncă a fost în grupul ăsta, nu se va opri aici cu siguranţă. Nu m-am îndoit în niciun moment, pentru că ştiam că din primul meci, din primele minute am avut entuziasmul potrivit, am abordat meciurile aşa cum a fost nevoie şi am simţit că grupul ăsta va ajunge în semifinale.







Noi am jucat să dăm gol, aşa cum ne-a spus Mister, dar până la urmă suntem fericiţi de rezultat, obiectivul nostru era de a ajunge în semifinale şi s-a ajuns prin joc, printr-un punct, un obiectiv mare pentru România.





Ne-au rămas două meciuri şi dacă o să joc într-un picior, o să dau totul şi o să mă recuperez în trei zile, sută la sută. Mă simt obosit, toată echipa se simte obosită, dar avem timp până joi să ne recuperăm cât mai bine. Dacă am ieşit dintr-o astfel de grupă nu ar trebui să ne mai gândim la adversar şi să jucăm la fel cum am făcut-o până acum", a spus Puşcaş, la TVR.





Vlad Dragomir: "Nu ne mai opreşte nimeni"



"Să ne facem ţara mândră, asta vrem. Pentru orice jucător sunt importante calificările acestea, atât în semifinalele EURO cât şi la Jocurile Olimpice. A fost o bucurie mai mare la meciul cu Anglia, pentru că a fost mai greu. Meciul acesta a fost mai uşor, pentru că ambele echipe au fost obosite. Din punctul meu de vedere nu ne mai opreşte nimeni", a declarat Vlad Dragomir, potrivit Mediafax.







România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.





Nedelcearu: "Momentul cheie a fost meciul cu Anglia, când pe final am reuşit să câştigăm"





"Ştiam că doar prin muncă putem reuşi o calificare, ştiam ce adversari întâlnim. Am luptat extrem de mult şi ne-a ieşit. Ne-am făcut un ultim meci mai uşor. Momentul cheie a fost meciul cu Anglia, când pe final am reuşit să câştigăm, atunci am ştiut că mergem mai departe. Suntem tineri, avem timp să ne revenim, nu mai simţim oboseala. Nu ne-am gândit la Germania, vrem să ne bucurăm de calificare şi de mâine dimineaţă începem să ne gândim la Germania. Sperăm să ajungem în ultimul act", a declarat fundaşul Ionuţ Nedelcearu, al TVR.





Darius Olaru: "Sperăm să jucăm finala şi să o câştigăm"





"Ne-am bucurat foarte mult, cred că am făcut un joc bun şi în această seară. Nu am reuşit să marcăm, dar am avut câteva situaţii. Ei au atacat mai mult, dar nu şi-au creat ocazii de gol. Ne bucurăm foarte mult în această seară, dar de mâine revenim la muncă, pentru că avem o semifinală. Trebuie să o câştigăm şi să mergem în finală să dăm totul. Nu ne gândeam la egal, voiam să câştigăm şi acest meci pentru că voiam să prindem primul loc cu nouă puncte. Dar dacă s-a ivit această oportunitate, să fie şi egalul bun, am mers către egal. Sperăm să jucăm finala şi să o câştigăm", a declarat mijlocaşul Darius Olaru, la TVR.





În semifinale, joi, România va întâlni Germania, deţinătoarea trofeului, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia.



România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964. Acum, România va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.