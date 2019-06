Ionuț Radu, după calificarea în semifinale: "Am reuşit ceva incredibil, ceva istoric. Nu ne dădea nimeni nicio şansă"

CE Under 21

"Am reuşit ceva incredibil, ceva istoric. Nu ne dădea nimeni nicio şansă", a fost reacția lui Ionuț Radu, căpitanul naționalei Under 21 a României, după calificarea în semifinalele Campionatului European de tineret.







"Le mulţumesc tuturor românilor care au ne-au susţinut astăzi la stadion şi tuturor românilor care ne-au susţinut din ţară. Am primit mesajele tuturor. Nu sunt cuvinte să descriu acest sentiment, calificarea în semifinale. Am spus după meciul cu Ţara Galilor că venim aici să ne jucăm şansele şi să ajungem cât mai sus posibil şi a fost foarte bine, suntem un grup excepţional. Sunt extrem de fericit. Nu m-am îndoit niciun moment că putem să ne calificăm, am venit încrezători în forţele noastre, în forţa grupului pe care îl avem şi s-a văzut şi în teren că nimeni nu s-a dat bătut până la sfârşit. Am reuşit ceva incredibil, ceva istoric. Nu ne dădea nimeni nicio şansă, dar am tăcut din gură şi am spus doar că va vorbi echipa noastră. Sunt fericit că le-am arătat tuturor din întreaga lume că echipa României are o inimă super-mare.





Despre ora de start a semifinalei cu Germania





Din câte ştiu trebuia să jucăm seara, dar din punctul meu de vedere meciul e binevenit la orice oră, după cum am demonstrat şi în seara asta suntem un grup excepţional şi dacă ne unim forţele putem învinge pe oricine. Sunt foarte dedicat când vin la echipa naţională, voiam să scriem istorie, să fim pe prima pagină în toată lumea şi uite că reuşim. Vreau să aveţi încredere maximă în noi pentru că sunt sută la sută convins că nu o să vă dezamăgim, să fiţi toţi cu noi şi să ne trimiteţi toate gândurile voastre pozitive, toată dorinţa pe care o aveţi şi să vedeţi că România va ajunge în topul lumii, foarte curând", a declarat Radu, la TVR, potrivit News.ro.







România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.



În semifinale, joi, România va întâlni Germania, deţinătoarea trofeului, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia.

UEFA a schimbat ora şi locul de desfăşurare a semifinalei cu Germania, de la Reggio Emilia, ora locală 21.00, la Bologna, ora locală 18.00 (19.00, ora României).







România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964. Acum, România va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.