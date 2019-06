Euro 2019: Nedelcearu, despre accidentarea din Malta - "Nu este nimic grav. Trebuie să stau 10 zile cu mască"

"Din fericire pentru mine, sunt bine, nu e nimic grav. Am fost la spital, m-a văzut un ORL-ist și mi-a spus că e doar o fractură stabilă a oaselor nazale, dar nu mă impiedică să pot evolua.



Trebuie doar să stau 10 zile cu mască. Pe teren, mai mult mi-au dat lacrimile pentru că mă gândeam că pierd Euro. Cu Malta, deja aveam 2-0, nu i-am simţit să ne pună probleme şi de aceea mă gândeam la Euro. Eu plec împreună cu ceilalţi care am fost la prima reprezentativă, ajungem la Bologna.



Am fost acasă, doar azi dimineaţă m-am întors la spital, fiindcă seara nu era doctor ORL-ist. Am văzut la spital ultimele minute. Până la urmă, sunt 4 puncte bune, pentru că meciurile importante, cu Suedia şi Norvegia, sunt la mâna noastră, pentru a ne califica.



Jucăm cu Spania următorul meci, unde, dacă prindem o zi bună, nu pierdem. Normal şi cu siguranţă ambiţia va fi foarte mare. Când vezi unde joacă ei, avem şi noi un orgoliu să demonstrăm că suntem buni şi merităm la Euro.



M-am simţit bine cu Iulian Cristea, am jucat împreună şi la tineret, deci nicio problemă", a declarat Nedelcearu, la Digi Sport.





Fundaşul Ionuţ Nedelcearu a ajuns la spital după accidentarea suferită în meciul de luni în urma unui duel cu Juan Corbolan.





Nedelcearu va fi supus unor noi teste în Italia, iar apoi se va decide dacă va rămâne în lot sau locul lui va fi luat de dinamovistul Ricardo Grigore.





Cei 23 de jucători convocaţi de Mirel Rădoi la EURO 2019:



Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)



Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)



Mijlocaşi: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaş), Denis Drăguş (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)



Atacanţi: George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)



Lista adiţională îi cuprinde pe următorii: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Răzvan Oaidă (FC Botoşani), Lorand Fulop (FC Botoşani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).



Campionatul European se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019, în 5 orașe din Italia și în San Marino: Bologna, Reggio nell’Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe se vor califica în semifinale câștigătoarele și cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.



GRUPA A: Italia, Spania, Polonia, Belgia

GRUPA B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria

GRUPA C: Anglia, Franța, România, Croația



Programul grupei C:



18 iunie 2019: România – Croația (San Marino, 19:30*), Anglia – Franța (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – România (Cesena, 19:30), Franța – Croația (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franța – România (Cesena, 22:00), Croația – Anglia (San Marino, 22:00)



*Ora României