Maurizio Sarri, după calificarea lui Chelsea în finala EL: "Nu am antrenat loviturile de departajare, ar fi fost inutil"

Maurizio Sarri, antrenorul echipei Chelsea, calificată în finala Ligii Europa după executarea loviturilor de departajare, consideră inutilă antrenarea penaltiurilor, transmite News.ro.





"Cred că am făcut o foarte bună primă repriză, apoi am avut probleme după pauză. Am primit un gol în zece minute de panică. Am fost mai buni în ultima parte a meciului, dar am fost obosiţi în prelungiri şi a fost greu. Am început cu trei accidentaţi şi am mai suferit încă două de-a lungul meciului, după ce i-am pierdut pe Andreas Christensen şi Ruben Loftus-Cheek, aşa că nu a fost uşor, dar suntem în finală, acum.







Nu este gravă (n.r. - accidentarea lui Ruben Loftus-Cheek), dar a avuit crampe obişnuite după 75 de minute. Nu am pregătit loviturile de departajare, pentru că poţi să execuţi foarte bine la antrenament, dar presiunea este diferită. Trebuie să ai o mare personalitate, aşa că este inutil să antrenezi penaltiurile. Acum trebuie să ne odihnim", a declarat Sarri, potrivit lequipe.fr.





Formaţia Chelsea a învins, joi seară, pe teren propriu, echipa Eintracht Frankfurt, scor 4-3, la loviturile de departajare şi s-a calificat în finala Ligii Europa. Meciul a fost arbitrat de o brigadă din România, cu Ovidiu Haţegan la centru.





La finalul celor 90 de minute de joc şi a celor două reprize de prelungiri, scorul a fost egal, 1-1, la fel ca şi în tur.





Pentru Chelsea au marcat Loftus-Cheek '28, iar pentru Eintracht a punctat Jovic '49.







La loviturile de departajare pentru Chelsea au transformat Barkley, Jorginho, David Luiz şi Eden Hazard, în timp ce Azpilicueta a ratat.







Pentru Eintracht au transformat Haller, Jovic, De Guzman şi au ratat Hinteregger şi Paciencia.







În finală s-a calificat, joi, şi Arsenal, care a trecut de Valencia, scor 4-2, după ce în tur se impusese, scor 3-1.







Finala Ligii Europa va avea loc în data de 29 mai, la Baku.





