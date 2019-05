Erik ten Hag, antrenor Ajax Amsterdam: ''Fotbalul este crud, le-am spus jucătorilor la pauză că nu s-a terminat încă''

Erik ten Hag, antrenorul lui Ajax Amsterdam, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea dramatică suferită pe teren propriu de echipa sa în faţa formaţiei engleze Tottenham Hotspur (scor 2-3), în urma căreia "lăncierii" au ratat calificarea în finala Ligii Campionior la fotbal, transmite Agerpres.





Ajax, învingătoare cu 1-0 în meciul tur, de la Londra, a condus cu 2-0 la pauză, însă Spurs a întors rezultatul graţie unui hat-trick reuşit de brazilianul Lucas Moura, în repriza secundă a jocului de pe Johan Cruijff ArenA.





"Sunt foarte mândru de această echipă şi de ceea ce a realizat până aici. Am avut un parcurs superb. Le-am spus jucătorilor mei că este foarte dificil să găseşti cuvintele potrivite într-un moment ca acesta şi că fotbalul este crud", a declarat tehnicianul batav la conferinţa de presă de la finalul partidei.





"Am încercat să ucidem jocul, însă nu am reuşit. Le-am spus jucătorilor la pauză că nu s-a terminat încă. Se putea vedea asta din atitudinea jucătorilor lui Tottenham. Finala Ligii Campionilor este ceva unic, iar jucătorii mei ar fi meritat să fie acolo, însă am primit acel gol în ultima secundă... Acum avem nevoie de timp pentru a uita, însă trebuie să ne întoarcem pe teren duminică. Trebuie să jucăm pentru noi şi pentru suporterii noştri", a adăugat Erik ten Hag.





Ajax Amsterdam, care le-a eliminat pe Real Madrid, deţinătoarea trofeului, şi pe Juventus Torino, în drumul către semifinale, a condus prin golurile marcate de Matthijs de Ligt (5) şi Hakim Ziyech (35), însă londonezii au reuşit o repriză secundă de excepţie, marcând de trei ori prin brazilianul Lucas Moura (55, 59, 90+6).





Tottenham Hotspur o va avea ca adversară în finala Ligii Campionilor, care va avea loc în data de 1 iunie la Madrid, pe FC Liverpool, rivala sa din Premier League, care a reuşit la rândul ei o calificare spectaculoasă în faţa spaniolilor de la FC Barcelona (0-3 pe Camp Nou în meciul tur şi 4-0 în returul de pe Anfield).