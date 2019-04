Europa League, sferturi: Ovidiu Haţegan va arbitra meciul Napoli vs Arsenal

Arbitrul Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA să conducă partida retur dintre Napoli și Arsenal, din cadrul sferturilor de finală ale Europa League, informează FRF. Confruntarea va avea loc joi, de la ora 22:00, pe San Paolo.





În manșa tur, pe Emirates Stadium, "tunarii" s-au impus cu scorul de 2-0, meci la care Vlad Chiricheș a fost rezervă.



Hațegan va fi ajutat de asistenții Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, adiționali vor fi Radu Petrescu și Sebastian Colțescu, în timp ce al patrulea oficial delegat este Radu Ghinguleac.



În runda precedentă din Europa, Hațegan a fost delegat ca al patrulea oficial la meciul din Liga Campionilor dintre Liverpool și FC Porto.



Rezultatele înregistrate în prima manșă a sferturilor Europa League:



Arsenal vs Napoli 2-0

(Ramsey '15, Koulibaly '25 autogol)



Benfica vs Frankfurt 4-2

(Joao Felix '21 pen., '43, '54, Dias '50 / Jovic '40, Paciencia '72)



Slavia Praga vs Chelsea 0-1

(Alonso '86)



Villarreal vs Valencia 1-3

(Cazorla '36 pen. / Guedes '6, '90+3, Wass '90+1)



Partidele retur vor avea loc pe 18 aprilie.





