​VIDEO Napoli vs PSG 1-1: Recordul lui Hamsik, paradele lui Buffon și președintele nemulțumit

Fundașul stânga al celor de la PSG, Juan Bernat, a deschis scorul în prelungirile primei reprize, după ce a împins din cădere, dintre mai mulți adversari, balonul primit de la Kylian Mbappe.

Lorenzo Insigne a transformat în minutul 63 un penalti obținut în urma unei faze la care jucătorii și președintele lui PSG au reclamat că Jose Callejon s-ar fi aflat în ofsaid. Mai târziu, PSG a cerut și un penalti în minutul 70, la un fault în care asupra lui Bernat, însă Bjorn Kuipers, centralul partidei, nu a dictat nimic.

"Am venit aici să câştigăm acest meci. Din nefericitre s-a terminat la egalitate, nu este rău, încă mai avem şanse de calificare. Sigur a fost ofsaid la golul celor de la Napoli, am avut un penalti, dar acceptăm situaţia. Avem nevoie de VAR cât mai repede posibil. Am pierdut două puncte din cauza a două greşeli ale arbitrului. Acum, cel mai important este să câştigăm următoarele meciuri", a declarat preşedintele PSG.

Gianluigi Buffon a reușit să îl blocheze în mai multe rânduri pe Dries Mertens, amintind de ce este considerat unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului.

Grupa C:





Napoli - PSG 1-1 (Insigne 63' pen. / Bernat 45+2')





Clasament:





1. Napoli (4-3) 6

2. Liverpool (7-5) 6

3. PSG (11-7) 5

4. Steaua Roșie Belgrad (3-10) 4