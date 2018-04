WTA Stuttgart: Simona Halep vs Coco Vandeweghe (de la ora 14:30)/ Duel pentru semifinale

Confruntarea dintre Simona Halep și Coco Vandeweghe (16 WTA), contând pentru sferturile de finală ale turneului "Premier" de la Stuttgart, se va disputa vineri, de la ora 14:30. A doua întâlnire dintre cele două jucătoare va avea loc pe terenul central și va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Halep și Vandeweghe s-au mai întâlnit o singură dată până acum, în sferturile ediției de anul trecut a turneului de la Madrid. Liderul mondial s-a impus categoric, scor 6-1, 6-1.





În primul tur al competiției de la Stuttgart, Coco Vandeweghe a învins-o pe americanca Sloane Stephens (9 WTA), scor 6-1, 6-0, după 58 de minute. În runda a doua, adversara Simonei a trecut de Laura Siegemund (Germania, 100 WTA), deţinătoarea trofeului, scor 4-6, 6-4, 3-6, după două ore și 30 de minute de joc.









Ce au spus cele două jucătoare:





"Simona este o jucatoare foarte solida. Ultima data cand am jucat impotriva ei, anul trecut la Madrid, m-a batut destul de rau. Sper ca acum sa ma descurc mai bine si sa fiu mai aproape de nivelul ei", a spus Vandeweghe, pentru DigiSport.





"Coco serveşte bine, e greu. Suprafaţa aceasta cred că o avantajează. Pe terenul ăsta nu ştii niciodată ce se întâmplă. Sper să fiu sănătoasă şi să ies sănătoasă de pe teren", a spus Halep, pentru Digi Sport.





Program sferturi (se vor disputa vineri):



Halep vs Vandeweghe/ de la ora 14:30

Svitolina vs Garcia/ după ora 16:00

Pliskova vs Ostapenko/ de la ora 19:30

Kontaveit vs Pavlyuchenkova/ după ora 21:30



Turneul de la Stuttgart are premii totale în valoare de $816.000 (categorie Premier), se dispută pe zgură (indoor), iar directorul competiției este Markus Guenthardt. Cap de serie numărul unu este Simona Halep, pe lista favoritelor mai aflându-se Garbine Muguruza, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko.



În 2017, Halep a ajuns până în semifinale la Stuttgart, acolo unde a fost învinsă de Laura Siegemund.