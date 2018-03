VIDEO Juventus a intors soarta calificarii in patru minute: 2-1 pe Wembley, contra lui Tottenham

Son (39') le-a adus pe gazde in avantaj, insa Juve a fost letala in doua randuri: Higuain (64') si Dybala (67').In fata a 84.010 spectatori, Juventus a obtinut calificarea in sferturile Champions League, echipa lui Allegri aratand ca nu degeaba a disputat doua din ultimele trei finale ale competitiei regina de pe "Batranul Continent".