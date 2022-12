World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 17 Decembrie 2022, 20:16

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Croația a învins Marocul cu 2-1 și a obținut medalia de bronz la Cupa Mondială de fotbal din Qatar. La finalul partidei de pe Khalifa International Stadium, selecţionerul Zlatko Dalic a dedicat rezultatul poporului croat.

Luka Modric si Zlatko Dalic, bronz la CM 2022 Qatar Foto: Tom Weller / DPA / Profimedia

Zlatko Dalic i-a dedicat bronzul mondial lui Miroslav Blazevic

Dalic l-a amintit și pe Miroslav Blazevic, cel care a obținut același rezultat la ediția din 1998, când Croația a trecut în finala mică de Olanda, tot cu 2-1.

„Aceasta este o medalie de bronz, dar are strălucire de aur. Am câștigat un meci dificil, dar e ceva mare, o medalie pentru toată Croația și pentru oamenii noștri, pentru toți cei care ne urmăresc, care ne susțin și care ne iubesc în toată lumea. Două campionate, două medalii, e ceva fantastic! Multe felicitări jucătorilor mei!

Aș vrea să dedic această medalie, această victorie unui singur om, Ciro Blazevic. Boss, asta e pentru tine, este medalia ta. Eu pot să câștig cinci medalii, dar tu ești antrenorul tuturor antrenorilor

Strategia câștigătoare a lui Zlatko Dalic: „I-am făcut vraiște”

Selecționerul Croației a vorbit și despre sistemul ofensiv folosit, un 3-5-2 pentru care Marocul nu a găsit răspunsul potrivit.

„Puțini se așteptau să fie patru băieți din campionatul nostru intern. Ei au dat tot ce au putut, jos pălăria! Jucătorii au încercat totul, au dat ce au avut mai bun, au jucat la rezultat și au fost răsplătiți. Acest bronz este aurul nostru. Să câștigi bronzul în acest gen de competiție e un plus. Este ceea ce merită oamenii noștri și foarte rar poate cineva să facă asta în patru ani.

Astăzi, toți cei care au jucat au fost sănătoși și pregătiți. Am încercat o tactică diferită. Ei au multe probleme pe partea lor dreaptă, Ziyech nu poate să se țină după Perisic și noi ne-am folosit de asta. I-am făcut vraiște. Orsic a fost mare, cu toții am făcut ce am putut mai bine, totul a fost bine.

Al șaptelea meci al nostru, o victorie și mergem acasă. E frumos că ne întoarcem acasă învingători” - Zlatko Dalic, citat de CroatiaWeek.

Croaţia a ocupat locul 3 la CM 1998 și 2022 şi a fost vicecampioană mondială în 2018.

Rezultatele Croației la CM 2022 Qatar

Grupa F: 0-0 vs Maroc, 4-1 vs Canada, 0-0 vs Belgia

Optimi: 1-1 (1-1) vs Japonia, 3-1 la loviturile de departajare

Sferturi: 0-0 (1-1) vs Brazilia, 4-2 la loviturile de departajare

Semifinale: 0-3 vs Argentina

Finala mică: 2-1 vs Maroc.