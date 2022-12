\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 France 2 ➖ 0 Morocco \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE6



Our reporter @lizakaminov met with some (very) excited French fans in Paris.



"The atmosphere is absolutely mental" ⤵️ pic.twitter.com/5RQDqeFZpn