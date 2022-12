Marocul a avut numeroase ocazii în meciul cu Franța, dar pragmatismul campioanei en-titre a dat roade (2-0 pentru europeni) și selecționata lui Walid Regragui nu a reușit să devină prima reprezentativă de pe Continentul Negru care bifează o finală de Cupă Mondială.

La finalul meciului de pe Al Bayt Stadium, jucătorii africani au îngenuncheat și le-au mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit la turneul din Qatar.

Morocco's players pray and thank their traveling fans for their support after losing to France

