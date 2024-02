ALTE SPORTURI Joi, 08 Februarie 2024, 09:31

Cu șase etape rămase de disputat din sezonul regular lupta pentru prezența în playoff este departe de a fi tranșată în Liga 1. O singură echipă este sigură de prezența în playoff, FCSB, de altfel o formație care și-a pus amprenta asupra fazei finale a campionatului de la introducerea actualului sistem competițional după cum vom vedea în continuare. Pe Betano am analizat situația din clasament cu șase etape rămase de disputat din sezonul regular pentru a vedea care sunt echipele cu cele mai mari șanse de a continua în playoff.

Liga 1, clasamentul prezențelor în playoff Foto: Betano

FCSB – singura echipă care n-a ratat playoff-ul

Prima ligă a adoptat sistemul competițional cu playoff și playout în sezonul 2015/16, iar de atunci toate echipele participante se concentrează pe o clasare între primele șase locuri la finalul sezonului regular.

Odată încheiat sezonul regular întins pe durata a 30 de etape campionatul continuă cu două faze, primele șase echipe concurează în playoff, iar următoarele zece echipe se duelează în playout pentru evitarea retrogradării.

De la introducerea sistemului cu playoff și playout o singură echipă a fost de fiecare dată prezentă în playoff. Este vorba de FCSB, echipă cu opt prezențe din opt posibile în playoff, dar care n-a reușit să câștige campionatul niciodată în actualul format.

Ultimul titlu al roș-albaștrilor a fost obținut în 2015, când campionatul se desfășura după formatul clasic cu meciuri tur-retur.

De șapte ori din cele opt prezențe în playoff cei de la FCSB s-au clasat pe locul secund (record) și o dată au încheiat pe locul al cincilea.

Campioana playoff-ului

CFR Cluj și Universitatea Craiova urmează în ierarhia echipelor cu cele mai multe prezențe în playoff, câte șapte apariții pentru fiecare echipă în parte.

Echipa din Gruia a arătat până acum că a știut să se adapteze cel mai bine la actualul format competițional, cucerind nu mai puțin de cinci titluri de campioană în cei opt ani cu playoff și playout.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova deși a lipsit o singură dată din playoff, în chiar primul sezon de la schimbarea sistemului, nu a reușit decât un loc secund și alte trei clasări pe ultima treaptă a podiumului.

Farul Constanța are șase prezențe în playoff și două titluri cucerite, primul sub numele de Viitorul (2016/17) și al doilea sub actuala denumire, în sezonul precedent de Liga 1.

A treia echipă care a obținut titlul în formatul actual este Astra Giurgiu, formație care a evoluat de cinci ori în playoff și care s-a impus la chiar prima ediție, în 2015/16.

Regula primului loc la finalul sezonului regular

De șapte ori în cele opt sezoane cu playoff de până acum echipa care a încheiat pe primul loc la finalul sezonului regular a obținut titlul de campioană la finalul campionatului. Singura excepție de la această regulă a avut loc în sezonul 2020/21, când FCSB avea un punct avans față de CFR Cluj după cele 30 de etape din sezonul regular, dar după playoff CFR Cluj a obținut titlul cu un avans de nouă puncte.

FCSB conduce în clasamentul sezonului actual cu un avans de 9 puncte față de CFR Cluj, cu șase etape rămase de disputat din sezonul regular.

Cum între primul loc ocupat de roș-albaștri și echipa aflată pe locul șapte sunt 18 puncte, cu șase etape rămase, FCSB este sigură de a noua prezență consecutivă în playoff în tentativa de a obține cel dintâi titlu de campioană în actualul format competițional.

Cum între primul loc ocupat de roș-albaștri și echipa aflată pe locul șapte sunt 18 puncte, cu șase etape rămase, FCSB este sigură de a noua prezență consecutivă în playoff în tentativa de a obține cel dintâi titlu de campioană în actualul format competițional.

CFR Cluj, Rapid, Universitatea Craiova și Farul sunt mari favorite la prezența în playoff, pentru loc șase lupta anunțându-se extrem de atractivă

Nu mai puțin de șapte formații aspiră în acest moment la clasarea în top șase la finalul sezonului regular. Este vorba de Sepsi (33 puncte), Hermannstadt (33), Universitatea Cluj (32), Petrolul (31), FCU Craiova 1948 (30), UTA Arad (30) și Oțelul (28). Dintre acestea doar Sepsi a mai evoluat în playoff, de trei ori până acum.