24 de echipe din Cupa României Betano, împreună cu cei mai buni fotbaliști ai acestora, peste 8 mii de kilometri parcurși prin țară, peste 30 de zile de filmare, pasiune de neegalat și distracție la superlativ. Acestea sunt doar câteva dintre ingredientele celui mai fresh show de fotbal din România, Bate Cupa, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 23:00, la Prima TV și publicată în fiecare duminică pe pagina de Youtube Betano România.

​Bate Cupa în cel mai fresh show de fotbal din România Foto: Betano

Ce este Bate Cupa?

Cea mai spectaculoasă competiție de fotbal din România are în acest an o emisiune dedicată, pe care nu vrei să o ratezi. Este vorba de Bate Cupa, show-ul în care starurile echipelor din Cupa României Betano se vor întrece să lovească transversala cu mingi de tenis, baschet sau rugby, să țintească poarta, având ochelari VR pe ochi, să își arate originalitatea atunci când sărbătoresc marcarea unui gol și să concureze într-o serie de probe pline de distracție.

De asemenea, fanii fotbalului vor avea parte de o surpriză de proporții. Urmărind emisiunea vor avea ocazia să participe la un concurs care poate aduce unuia dintre aceștia premiul de 1 milion de lei.

În plus, fiecare ediție difuzată sâmbătă, de la ora 23:00, la Prima TV și publicată duminică pe pagina de Youtube Betano România ne va aduce în prim plan unul dintre cluburile prezente în grupele Cupei României Betano.

”Suntem încântați să lansăm Bate Cupa, un proiect unic în România, care își propune să ducă entertainment-ul din domeniul sportului la un alt nivel, atât la TV, cât și în digital. Prin acest show, ne dorim să onorăm parteneriatul pe care îl avem cu Federația Română de Fotbal, să celebrăm cei peste 90 de ani de istorie a Cupei României și să oferim conținut de înaltă calitate pentru fanii fotbalului.” Roxana Dinescu, Senior Marketing Manager Betano România

Cupa României Betano

Cupa României Betano a propus în acest an un format dinamic și interactiv pentru fanii uneia dintre cele mai vechi competiții sportive din România. După tururile preliminare, 24 de echipe s-au calificat în grupe și au oferit meciuri spectaculoase și surprize neașteptate

Tot în acest an, Cupa României Betano a venit cu un plus important pentru echipele participante. Astfel, câștigătoarea ediției din acest an va reprezenta România în sezonul următor al Europa League.

Despre Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Cu accent pe

Tehnologie și Oameni, își propune să îmbunătățească experiența de pariuri pe care o oferă milioanelor de clienți din întreaga lume și să ofere divertisment fanilor sportului într-un mod distractiv și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri online Betano, cu o prezență solidă pe piețele din Europa și America Latină. De asemenea, a intrat recent în Africa și America de Nord prin lansările din Nigeria și Ontario. La nivel global, compania are peste 2.300 de angajați.

Kaizen Gaming este recunoscut drept un jucător de top pe piața globală a pariurilor sportive și a jocurilor de noroc, primind mai multe premii ale industriei, inclusiv o premieră mondială de cinci trofee într-un singur an la EGR Operator Awards 2023 („Operatorul de Pariuri Sportive al Anului”, „Campania de Marketing a Anului”, „Cea Mai Bună Platformă de Pariuri Sportive Mobilă”, „Cel Mai Bun Produs Dezvoltat In-House” și „Cel Mai Bun Operator de Pariuri Live”).

Pentru mai multe informații accesați Kaizen Gaming.