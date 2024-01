ALTE SPORTURI Vineri, 19 Ianuarie 2024, 20:23

Petrolul – Dinamo e meciul zilei de sâmbătă în Liga 1 Foto: Betano

Arsenal – Crystal Palace (ora 14:30)

Ambele echipe înscriu – Da (cota 2.22)

”Tunarii” au alunecat pe patru în clasament după ce au obținut un singur punct în ultimele trei etape din Premier League, pierzând trei meciuri la rând în toate competițiile, cu West Ham și Fulham în campionat, respectiv Liverpool în Cupa Angliei. Crystal Palace (locul 14) are o singură victorie în ultimele nouă etape, obținută chiar la final de 2023 la ultima apariție în Premier League, 3-1 cu Brentford pe teren propriu. În tur, Arsenal s-a impus cu 1-0, pentru ca la ultima apariție pe terenul ”tunarilor” scorul să fie 4-1 pentru gazde, în primăvara acestui an.

U Cluj – Hermannstadt (ora 17:00)

Total goluri – Peste 1.5 (cota 1.57)

Cele două echipe se află la egalitate de puncte după primele 21 de etape, fiecare având câte 29 de puncte acumulate. Doar golaverajul superior al sibienilor înclină balanța în favoarea celor de la Hermannstadt. ”Șepcile Roșii” au pierdut ultimele două meciuri disputate în campionat înaintea pauzei de iarnă, fără gol marcat în confruntările cu Oțelul și CFR Cluj. Echipa Hermannstadt are o singură victorie în ultimele cinci etape, fiind fără victorie în deplasare de opt etape, mai precis din 23 iulie 2023. Ambele echipe au marcat în ultimele trei meciuri directe, în tur scorul fiind egal (2-2).

Leipzig – Leverkusen (ora 19:30)

Ambele echipe înscriu – Da (cota 1.52)

Bayer Leverkusen n-a pierdut niciun meci în toate competițiile sezonul acesta, câștigând 11 din cele 13 meciuri în deplasare. Leipzig a obținut un singur punct în ultimele două etape disputate în Bundesliga. În tur, Leverkusen a trecut de Leipzig pe teren propriu, cu 3-2.

Petrolul – Dinamo (ora 20:00)

Rezultat final – Petrolul (cota 2.02)

Petrolul (locul 10) a încheiat anul în Liga 1 cu patru meciuri consecutive fără victorie, două dintre acestea fiind pierdute, cu Farul și FC U Craiova 1948. De cealaltă parte, Dinamo (locul 15) a reușit să lege două victorii la final de 2023, câștigând în deplasare cu Botoșani și apoi acasă cu Voluntari, fără să primească gol în cele două partide. În tur, Dinamo și Petrolul au remizat scor 1-1, ambele goluri fiind marcate în prima repriză. O singură echipă a plecat cu toate punctele de la Ploiești sezonul acesta, Petrolul adunând trei victorii și cinci remize în restul partidelor de acasă.

Udinese – AC Milan (21:45)

Rezultat final – AC Milan (cota 1.88)

Cinci victorii a obținut AC Milan în ultimele șase meciuri, în timp ce Udinese a adunat un singur succes în precedentele nouă jocuri disputate. Rossonerii au al treilea record din Serie A în ceea ce privește meciurile disputate în deplasare, unde au obținut 18 puncte în zece meciuri. Udinese s-a impus în ultimele două meciuri directe cu AC Milan, dar echipa friulană nu traversează deloc un moment favorabil, ocupând locul 18 în clasament, la un punct deasupra liniei retrogradării.

