Simone Biles a impresionat la Campionatele Mondiale de la Anvers (Belgia), sportiva americană reușind o săritură dublă Yurchenko, care îi va purta numele.

La 26 de ani, Biles a realizat o săritură Yurchenko, dublu echer, care se va numi „Biles II”, după ce va fi validată de Comitetul Tehnic al Federației Internaționale de Gimnastică.

După ce a poziţionat trambulina, antrenorul Laurent Landi s-a apropiat de Biles pentru a o întreba dacă vrea să stea lângă saltea. Încuviinţarea sportivei nu a lăsat nicio urmă de îndoială: și-a dorit acea protecţie, chiar dacă aceasta însemna că va avea o penalizare de 0,5 puncte la scorul final, scrie News.ro.

La final, Simone Biles a obţinut un punctaj uriaş 15.266, apoi 14.633 pentru o medie de 14.949 de puncte.

Este al cincilea element în gimnastica artistică feminină reuşit în premieră de Simone Biles.​

Introducing: The "Biles II" vault.@Simone_Biles now has FIVE elements named after her, after landing a Yurchenko double pike vault at #Antwerp2023, scoring 15.266!#RoadToParis2024 | @USAGym | @TeamUSA pic.twitter.com/Eci4A06Ypy