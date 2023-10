ALTE SPORTURI Luni, 02 Octombrie 2023, 09:03

România a suferit trei înfrângeri drastice la Cupa Mondială de Rugby 2023, iar selecționerul Eugen Apjok a vorbit despre evoluția „Stejarilor” la turneul din Franța.

Eugen Apjok Foto: DANIEL VAQUERO / Sipa Press / Profimedia

Eugen Apjok: Trebuie să învățăm multe lucruri din cele trei jocuri disputate la CM Rugby

După 8-82 cu Irlanda, 0-76 cu Africa de Sud și 0-84 cu Scoția, Apjok a afirmat că jucătorii pot învăța lecții valoroase din aceste partide și pot deveni mai buni.

„În primul rând, trebuie să învăţăm multe lucruri din cele trei jocuri pe care le-am disputat până acum. Jucătorii trebuie să fie mai profesionişti, trebuie neapărat să-şi îmbunătăţească şi condiţia fizică. Dacă se va întâmpla asta, va creşte şi nivelul părţii tehnice.

În partida cu Scoţia cred că am fost în joc în primele 20-25 de minute, dar după cartonaşele galbene primite, ne-a fost mai greu să revenim şi am început să obosim” - Eugen Apjok, selecționerul României, citat de Reuters.

„A fost un meci greu. Am făcut tot posibilul în primele 20 de minute. Apoi am început să obosim, am făcut prea multe greşeli şi am primit cartonaşe galbene. A fost foarte greu pentru echipă să joace cu 12 oameni. A fost o onoare pentru noi să jucăm împotriva celor mai bune naţionale ale momentului. Vom încerca să facem maxim în ultimul meci, cel cu Tonga” - Adrian Motoc.

Grupa B de la Cupa Mondială de Rugby, program

Sâmbătă 9 septembrie

Irlanda - România 82-8

Duminică 10 septembrie

Africa de Sud - Scoţia 18-3

Sâmbătă 16 septembrie

Irlanda - Tonga 59-16

Duminică 17 septembrie

Africa de Sud - România 76-0

Sâmbătă 23 septembrie

Africa de Sud - Irlanda 8-13

Duminică 24 septembrie

Scoţia - Tonga 45-17

Sâmbătă 30 septembrie

Scoţia - România 84-0

Duminică 1 octombrie

Africa de Sud - Tonga 49-18

Sâmbătă 7 octombrie

Irlanda - Scoţia (Stade de France - Saint-Denis, 22:00)

Duminică 8 octombrie

Tonga - România (Stade Pierre-Mauroy - Lille, 18:45).

Grupa B, clasament

1. Africa de Sud (151-34) 15 puncte / 4 meciuri

2. Irlanda (154-32) 14 / 3

3. Scoția (132-35) 10 / 3

4. Tonga (51-153) 0 / 3

5. România (8-242) 0 / 3.

* În sferturi se vor califica primele două clasate.