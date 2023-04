ALTE SPORTURI Joi, 20 Aprilie 2023, 10:47

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Anthony McGill a furnizat prima mare surpriză la Campionatul Mondial de Snooker, scoțianul învingându-l în primul tur pe Judd Trump, câștigător al competiției de la Crucible în 2019 și finalist în 2011 și 2022.​

Judd Trump, eliminat de Anthony McGill Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Judd Trump, învins de Anthony McGill la CM Snooker 2023

Aflat pe locul 21 în clasamentul mondial, McGill a început slab meciul (0-2 și 2-3) dar a revenit spectaculos și a câștigat patru frame-uri la rând (6-3).

Judd a redus din diferență (5-6 și 6-7), dar Anthony a obținut victoria impunându-se în următoarele trei frame-uri.

Anthony McGill a câștigat cu 10-6, iar în optimi va da peste englezul Jack Lisowski, al 13-lea jucător al lumii în acest moment.

Campionul din 2019, dezamăgit după eliminarea de la CM Snooker

Judd Trump (locul 5 mondial) s-a declarat dezamăgit la finalul partidei, dar consideră că presiunea se află pe Ronnie O'Sullivan și Shaun Murphy și că nimeni nu se aștepta ca el să se impună din nou la Teatrul Crucible.

„Nu puteam să bat niciun jucător de nivel înalt cu un joc de acest gen. Am meritat să pierd astăzi. Nu este înfrângerea în sine cât este maniera în care am pierdut. Nu m-am activat, am ratat bile ușoare, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat în ultimul timp.

Întregul sezon necesită concentrare deplină. Nu am mai reușit să mă concentrez la fel ca în anii trecuți. Este frustrant pentru că am avut câteva șanse. De fiecare dată când am revenit la masă în ultima sesiune bilele erau împrăștiate peste tot. Într-o zi diferită probabil că închideam masa lejer.

La fel s-a întâmplat și spre finalul primei sesiuni. Am ratat bile ușoare, iar asta m-a costat și după amiază. M-am antrenat bine, cum sunt sigur că a făcut-o toată lumea. Nu simt presiune. Cred că toată presiune este pe Ronnie (O'Sullivan) și (Shaun) Murphy. Nimeni nu se aștepta ca eu să câștig turneul” - Judd Trump pentru Eurosport.

Sursă video: Eurosport

Dueluri care se știu din optimile CM Snooker 2023

Ronnie O'Sullivan (1) - Hossein Vafaei / 21, 22, 23 aprilie

Anthony McGill - Jack Lisowski (12) / 22, 23, 24 aprilie

Luca Brecel (9) - Mark Williams (8) / 20, 21 aprilie

Mark Allen (3) - Stuart Bingham (14) / 20, 21, 22 aprilie

Jak Jones - Neil Robertson (6) / 21, 22 aprilie

Kyren Wilson (7) - John Higgins (10) / 23, 24 aprilie.

Vor avea loc joi, 20 aprilie, la CM de Snooker de la Crucible

De la ora 12:00 / Robert Milkins (13) - Joe Perry (29), scor 2-7

De la ora 15:00 / Luca Brecel (9) - Mark Williams (8)

De la ora 15:00 / Mark Selby (2) - Matthew Selt, scor 6-3

De la ora 21:00 / Mark Allen (3) - Stuart Bingham (14)

De la ora 21:00 / Shaun Murphy (4) - Si Jiahui (74), scor 4-5.

*În România, CM de Snooker este transmis în direct de Eurosport

Cum se joacă la Campionatul Mondial de Snooker

Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.

În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".

Cum se va juca în finala

Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).

Cum sunt împărțiti banii la CM Snooker 2023

Câștigător: £500,000

Finalist: £200,000

Semifinale: £100,000

Sferturi: £50,000

Turul doi: £30,000

Turul întâi: £20,000.

Aici poți citi o amplă prezentare a Campionatului Mondial de Snooker.