Organizatorii Jocurilor Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles au anunțat când se va desfășura competiția.

Ediţia din 2028 a Jocurilor Olimpice de vară, de la Los Angeles, se va derula între 14 şi 30 iulie, au anunţat organizatorii americani.

Jocurile Paralimpice din 2028 se vor desfăşura tot în oraşul californian, între 15 şi 27 august.

Los Angeles va găzdui pentru a treia oară întrecerile olimpice după ediţiile din 1932 şi 1984.

Ceremonia de deschidere va avea două sedii: SoFi Stadium, gazda ultimului Super Bowl, respectiv Memorial Coliseum, stadion utilizat atât la Olimpiada din 1932, cât şi la cea din 1984.

„Los Angeles este un loc special pentru sport. Confirmarea datelor Jocurilor Olimpice oferă acum oraşului Los Angeles un termen limită ferm, când trebuie să fie pregătiţi pentru a primi lumea” - Nicole Hoevertsz, vicepreşedinte al CIO într-un comunicat.

Anunţarea datelor pentru Los Angeles 2028 a avut loc luni în cursul unui eveniment în oraşul californian la care au participat primarul oraşului Los Angeles, Eric Garcetti, şi preşedintele CIO, Thomas Bach, conform Agerpres.

Ediţia din 2024 a Jocurilor Olimpice de vară se va desfăşura la Paris.

