​VIDEO Turul Franței: Mathieu van der Poel, noul tricou galben după ce a câștigat etapa a doua

Olandezul Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a câștigat, duminică, etapa a doua a Turului ciclist al Franţei (desfășurată între Perros-Guirec și Mur-de-Bregatne Guerledan, pe distanţa de 183.5 kilometri) și a preluat tricoul galben rezervat liderului cursei. Podiumul a fost completat de slovenii Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) și Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 4h:18:30

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +06"

3. Primož Roglic (Jumbo - Visma) +06"

4. Wilco Kelderman (BORA - hansgrohe) +06"

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +08".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 8h:57:25

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +08"

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +13"

4. Primož Roglic (Jumbo - Visma) +14"

5. Wilco Kelderman (BORA - hansgrohe) +24".

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 66 puncte

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 50

3. Michael Matthews (Team BikeExchange) 45

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 44

5. Primož Roglic (Jumbo - Visma) 40.

1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 4

2. Ide Schelling (BORA - hansgrohe) 4

3. Anthony Perez (Cofidis) 3

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 2

5. Edward Theuns (Trek - Segafredo) 2.

Clasamentul pe echipe:

1. Jumbo-Visma 26h53'36"

2. Astana Premier Tech +32"

3. Bahrain Victorious +43"

4. Trek-Segafredo +01'38"

5. EF Education - Nippo +01'53".

