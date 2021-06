webPR: Se încinge lupta la vârful clasamentului Superbet Chess Classic Romania 2021: trei jucători conduc la egalitate, la jumătatea turneului

Startul simbolic al Rundei a V-a a fost dat de doi invitați speciali care au făcut primele mutări: scrimera multi-campioană Ana-Maria Brânză, cea mai bună spadasină din lume în acest moment, și violoncelistul Adrian Naidin. „Scrima este un șah în mișcare: trebuie să gândești mișcările adversarului, să anticipezi. Eu nu am avut stare să învăț să joc șah, deși bunicul meu era un bun jucător și a încercat să mă învețe, pentru că aveam prea multă energie. Locul meu a fost în sala de scrimă. Cred că este foarte bine că avem un turneu internațional de șah în România, că jucătorii noștri au ocazia să joace cu șahiști din top 10 la nivel mondial”, a declarat presei Ana-Maria Brânză.Runda a VI-a va începe vineri, 11 iunie, la ora 15.00, la Sheraton. Prima mutare va fi făcută de fostul fotbalist Gică Craioveanu, cel mai de succes jucător român în campionatul de fotbal al Spaniei (peste 70 de goluri în 330 de partide), comentator sportiv la unul dintre cele mai importante posturi de radio din Spania (Onda Cero). Cunoscuta actriță Maia Morgenstern s-a alăturat invitaților speciali care vor face primele mutări, în deschiderea zilelor de competiție din partea a doua a turneului: Cătălin Moroșanu (12 iunie); Maia Morgenstern și Daniel Pancu (13 iunie); Gică Popescu (14 iunie).Partida a început promițător: Bogdan Deac a propus un sacrificiu de pion care să conducă către o poziție complicată, dar marele maestru american a refuzat „cadoul” oferit de juniorul român. Ambii jucători au fost foarte bine pregătiți teoretic și s-a ajuns într-un final de Turnuri fără nici un risc pentru vreuna dintre părți. După o serie de simplificări s-a consemnat rezultatul de egalitate.S-a jucat o deschidere care nu a permis foarte multe schimburi de piese, iar în jocul de mijloc, marele maestru rus a sacrificat un Turn pentru un Cal. În urma acestui schimb defavorabil din punct de vedere material, a obținut o dinamică foarte bună a pieselor. Teimour a ales o continuare precaută și a făcut la rândul său un sacrificiu pentru a-și transforma piesele care au fost pasive în piese active. În urma mai multor schimburi, s-a ajuns într-o poziție de egalitate perfectă și cei doi jucători au agreat împărțirea punctului în două.Marele maestru român Constantin Lupulescu a ales să înceapă partida cu dezvoltarea Calului la f3. Astfel a reușit să evite structurile clasice de pioni și să obțină o poziție de luptă. Numai că în fața lui se afla un jucător care provine dintr-o familie de pugiliști, iar turnura pe care a luat-o partida a fost pe placul marelui maestru azer. Shakhriyar Mamedyarov a reușit să exercite o presiune coordonată în criza de timp, ceea ce i-a permis să obțină prima victorie și să se alăture liderilor acestui turneu.Numărul doi mondial, Fabiano Caruana, a simțit perioada mai puțin bună pe care o traversează liderul naționalei Olandei și a încercat o variantă mai agresivă. Chiar dacă nu a fost foarte eficient în momentele critice, numărul 6 mondial, Anish Giri, a dorit să demontreze de ce este unul dintre mai bine cotați jucători din lume. A găsit cele mai bune continuări într-o poziție dificilă și reușit să obțină remiza.Levon și Maxime sunt prieteni de foarte multă vreme, dar acest lucru nu i-a oprit să lupte 46 de mutări. Marele maestru armean a jucat cu piesele albe și a ales o variantă mai ofensivă, sacrificând un pion chiar la începutul partidei, la mutarea 11, pentru a obține o poziție mai „ascuțită”. În cele din urmă, Maxime Vachier-Lagrave a găsit o formulă pentru a anihila activitatea pieselor albe și s-a ajuns într-un final relativ egal. Levon a mai încercat preț de încă 20 mutări să „stoarcă” cât mai mult din partidă, dar valoarea jucătorului francez a făcut ca rezultatul să fie echitabil.După ziua liberă de joi, 10 iunie, partidele se reiau vineri 11 iunie și sunt de așteptat dueluri de foc. Turneul se apropie de final și orice jumătate de punct va conta. Cei trei lideri ai turneului vor avea piesele albe și fiecare dintre ei va face tot ce îi stă în putință să se desprindă de plutonul de la vârf.Runda a VI-a se va juca vineri, 11 iunie, la Sheraton, începând cu ora 15.00, între:Competiția de șah clasic la București este prima etapă din Grand Chess Tour 2021 și se desfășoară sub sloganul „Change your life. Make your Move. With Kasparov”. Șahiștii joacă fiecare cu fiecare și obțin puncte. Câștigătorul etapei este anunțat la finalul turneului, pe baza punctelor acumulate. Premiile se ridică la 325.000 dolari.Mai multe informații despre cei 10 jucători, puteți găsi aici: https://www.superchess.ro/index.php/grand-chess-tour/gct-2021 Turneul are loc între 5 și 14 iunie, cu excepția zilei de 10 iunie. Partidele încep la ora 15.00 și se încheie în jurul orei 20.00. În fiecare zi a turneului, invitați speciali vor face prima mutare simbolică. Printre invitați se numără: Gică Craioveanu (11 iunie); Cătălin Moroșanu (12 iunie); Maia Morgenstern și Daniel Pancu (13 iunie); Gică Popescu (14 iunie).În România, competiția este transmisă în direct de postul de televiziune LookSport și este comentată de Marii Maeștri Internaționali Alin Berescu (Căpitanul Echipei Naționale de Seniori) și Andrei Murariu, precum și Maestrul Internațional Gabriel Grecescu. În online și în străinătate, ea poate fi urmărită pe https://grandchesstour.org/ Turneul nu este cu public și se desfășoară cu respectarea regulilor de protecție sanitară. Accesul jurnaliștilor se face pe bază de acreditare și cu dovada vaccinării, a prezenței anticorpilor sar-cov-2, sau a rezultatului negativ al unui test rapid, făcut la intrare. Spațiile sunt amenajate cu respectarea distanței fizice dintre participanți. Masca este obligatorie în interior. Pentru a participa la prima mutare, jurnaliștii sunt invitați să ajungă la eveniment începând cu ora 14.15, dacă nu au vaccin, și începând cu 14.30, dacă au vaccin.