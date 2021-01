VIDEO Cum a apărut Conor McGregor la conferința de presă după ce a fost făcut KO: "Nu am mai pățit așa ceva"

Dustin Poirier i-a administrat lui Conor McGregor prima înfrângere prin KO din carieră, iar irlandezul a surprins asistența în momentul în care a venit la conferința de presă.



Făcut KO de adversar, McGregor a apărut la întâlnirea cu presa în cârje, acesta având serioase probleme în a se deplasa.



Ce a spus irlandezul



"Piciorul e complet <mort>, e compromis. Nu am reușit să ajustez loviturile. Felicitări lui Dustin, mă bucur pentru el, dar și pentru mine, deoarece am avut șansa să lupt în aceste vremuri.

E greu de digerat, nici nu-mi dau seama dacă sunt atât de supărat. Nu știu ce să zic. Voi avea o abordare diferită la al treilea duel cu Dustin.



Nu e de glumă cu loviturile acestea. Lovitura aceea joasă la gambă... n-am mai trecut prin așa ceva", a spus McGregor, la conferința de presă de după lupta cu Poirier, citat de Digisport.

La duelul din 2014, Dustin Poirier este învins categoric încă din prima rundă: McGregor l-a făcut KO.



Conform declarațiilor ambilor, este tot mai evident că va exista și un al treilea meci între cei doi luptători.



Conor McGregor left the locker room on a single crutch after #UFC257@espnmma pic.twitter.com/GAQSrIVhRf