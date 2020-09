​VIDEO Turul Franței: Tadej Pogacar (UAE) a câștigat competiția / Sam Bennett (Quick-Step), victorie în ultima etapă

Bennett (prima poziție în clasamentul sprinterilor) s-a impus în fața campionului mondial Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Podiumul de pe Champs-Elysées a fost completat de Peter Sagan (BORA-hansgrohe).

Mark Cavendish, în 2011, este ultimul rutier care a reușit să câștige ultima etapă a competiției purtând tricoul verde.

, a fost primul și în clasamentul cățărătorilor și a obținut premiul pentru cel mai promițător tânăr rutier. Pogacar ocupă locul doi în topul celor mai tineri câştigători ai Turului Franţei, după Henri Cornet, care şi-a adjudecat trofeul în 1904, la vârsta de 20 de ani. În plus, Pogacar este primul sloven care câştigă Turul Franţei.

Clasamentul etapei a 21-a, ultima din Turul Franței 2020:





1. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 02h53'32"

2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) +0"

3. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) +0"

4. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) +0"

5. Elia Viviani (Cofidis) +0"

\uD83D\uDC9A The green jersey wins on the Champs-Elysées! Enjoy the last km of the #TDF2020 and \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDEA @Sammmy_Be's last victorious sprint!



\uD83D\uDC9A Le maillot vert s'impose sur les Champs-Elysées ! Revivez le dernier km du #TDF2020 et l'ultime sprint victorieux de \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDEA @Sammmy_Be' !#TDFunited pic.twitter.com/lK2jMpS9fb — Tour de France™ (@LeTour) September 20, 2020

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 87h20'05''

2. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +59''

3. Richie Porte (Trek-Segafredo) +03'30''

4. Mikel Landa (Bahrain-McLaren) +05'58''

5. Enric Mas (Movistar Team) +06'07''

Clasamentul final al tricoului verde (sprinteri):





1. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 380 puncte

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) 284

3. Matteo Trentin (CCC Team) 260

4. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 181

5. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) 174

Clasamentul final al tricoului alb cu buline roșii (cățărători):





1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 82

2. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) 74 pct

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 67

4. Marc Hirschi (Team Sunweb) 62

5. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) 51

1. Tadej Pogacar 87h20'05"

2. Enric Mas (Movistar Team) +06'07"

3. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) +01h42'43"

4. Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling) +01h55'12"

5. Lennard Kamna (BORA-hansgrohe) +02h15'39"

Marc Hirschi, cel mai combativ rutier:

Clasamentul final pe echipe:





1. Movistar Team 262h14'58"

2. Team Jumbo-Visma +18'31"

3. Bahrain-McLaren +57'10"

4. EF Pro Cycling +01'16"43"

5. INEOS Grenadiers +01h32'01"