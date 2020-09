​VIDEO Turul Franței: Penultima etapă aduce dezastrul pentru Primoz Roglic - Tadej Pogacar, câștigător virtual al competiției după un contratimp fantastic

A purtat tricoul galben etape la rând, dar l-a pierdut în penultima etapă. Primoz Roglic (Jumbo) a avut parte de un contratimp slab (între Lure și La Planche des Belles Filles, pe distanța de 36.2 kilometri), iar prima poziție din ierarhia generală i-a revenit în urma acestei runde compatriotului Tadej Pogacar (UAE).

Înainte de etapa de sâmbătă, Primoz Roglic avea un avantaj de 57 de secunde în fruntea clasamentului general.



Contratimpul individual a fost unul câștigat de Tadej Pogacar (ocupantul locului 2 la general), iar diferența a fost suficientă pentru ca acesta să pună mâna pe tricoul galben la ultima șansă posibilă.



Pogacar a avut un timp cu 1 minut și 56 de secunde mai bun decât marele său rival din clasamentul general, iar performanța i-a permis să treacă pe prima poziție a ierarhiei.

Clasamentul etapei a 20-a:

1 Tadej Pogacar (UAE) 00h 55' 55''

2 Tom Dumoulin (Jumbo) + 00h 01' 21''

3 Richie Porte (Trek) + 00h 01' 21''

4 Wout Van Aert (Jumbo) + 00h 01' 31''

5 Primoz Roglic (Jumbo) + 00h 01' 56''.



Cum arată clasamentul general:

1 Tadej Pogacar (UAE) 84h 26' 33''

2 Primoz Roglic (Jumbo) + 00h 00' 59''

3 Richie Porte (Trek) + 00h 03' 30''

4 Mikel Landa (Bahrain) + 00h 05' 58''

5 Enric Mas (Movistar) + 00h 06' 07''.



Tadej Pogacar câștigă etapa, dar și tricoul galben. Este campion virtual al Turului Franței, ediția 2020:



\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @TamauPogi dethrones \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 @tom_dumoulin and looks to have taken Yellow!!!



\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @TamauPogi détrône \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 @tom_dumoulin de la première place et réalise le meilleur temps du contre-la-montre !#TDF2020 pic.twitter.com/Osp7uildHI