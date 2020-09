​VIDEO Turul Franței: Soren Kragh Andersen (Sunweb) a câștigat etapa a 19-a / Primoz Roglic (Jumbo), lider la general

Clasamentul etapei:

1. Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) 03h36'33"

2. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) +53"

3. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) +53"

4. Greg van Avermaet (CCC Team) +53"

5. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) +53"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) 74 pct

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 72

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 67

4. Marc Hirschi (Team Sunweb) 62

5. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) 51

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 319

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) 264

3. Matteo Trentin (CCC Team) 250

4. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 173

5. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 158

Clasamentul pe echipe:

1. Movistar Team +250h35'44"

2. Team Jumbo-Visma +24'36"

3. Bahrain-Mclaren +58'47"

4. EF Pro Cycling +01h15'27"

5. INEOS Grenadiers +01h19'38"

Clasamentul general:

1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 83h29'41"

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +57"

3. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +01'27"

4. Richie Porte (Trek-Segafredo) +03'06"

5. Mikel Landa (Bahrain-McLaren) +03'28"

\uD83C\uDFC1 Final KM!



A series of attacks finally saw \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0 Søren Kragh Andersen build a lead and ride in solo for his 2nd #TDF2020 stage win! \uD83C\uDFC5



Plusieurs attaques mais celle de \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0 Søren Kragh Andersen fut la bonne. Le danois remporte en solitaire sa 2ème victoire sur le #TDF2020. \uD83C\uDFC5 pic.twitter.com/glvoOtmzst