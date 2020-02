Alex Ovechkin, vedetă a echipei din Washington Capitals, a marcat al 700-lea gol din cariera sa, devenind al optulea hocheist care ajunge la acest număr în istoria NHL, informează News.ro.

Alex Ovechkin, în vârstă de 34 de ani, care evoluează în NHL din 2005, i-a depăşit pe jucători precum Mario Lemieux (690 goluri), Steve Yzerman (692) sau Mark Messier (694).

Următoarea sa ţintă este fosta glorie a celor de la Capitals din anii 80, Mike Gartner, care are 708 goluri.

Recordul absolut în NHL este deţinut de canadianul Wayne Gretzky, cu 894 realizări.

