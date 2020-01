Comandantul CSA Steaua a murit - Cristian Cîrlan avea 47 de ani

Colonelul Cristian Cîrlan, comandatul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, a murit, luni, la vârsta de 47 de ani, "după o grea și lungă suferință", anunță CSA Steaua, conform Mediafax.





Cristian Cîrlan a fost vicepreședinte al CSA Steaua București în perioada noiembrie 2018-decembrie 2019, iar luna trecută fusese numit, prin împuternicire, comandant al aceluiași club.



"Colonelul Cristian Cîrlan și-a dedicat viața și cariera militară promovării educaţiei fizice şi sportului în Armata României, și a sportului de mare performanță din cadrul clubului de lângă inima sa, CSA „Steaua București”.



Născut la 3 decembrie 1972, la Tecuci, Cristian Cîrlan și-a dorit din copilărie să urmeze exemplul tatălui său, ofițer în cadrul armatei și a fost admis, la 14 ani, la Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, pe care l-a absolvit în anul 1991.Au urmat studiile universitare în cadrul Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, (1991 – 1995), perioadă în care a fost brevetat ca parașutist și alpinist militar. După obținerea diplomei de licență, și-a început cariera militară ca ca ofiţer de educaţie fizică militară şi sport la Batalionul 400 Infanterie Basarabi, Constanţa (1995 – 1999). Din această poziție realizează, în 1997, prima revistă militare de educaţie fizică şi sport din armată – „Citius! Altius! Fortius!”



În anul 1999, face pasul către presa militară, activând în calitate de redactor pentru evenimente speciale, la săptămanalul „Observatorul militar” și corespondent pentru emisiunile radio şi TV „Ora Armatei” – Radio România Actualităţi şi „Pro Patria” – TVR 1. Acoperă subiecte generale din activitatea militarilor români, dar activează și ca și redactor sportiv, fiind numit, în august, 1999, delegat de presă al României la Jocurile Mondiale Militare de la Zagreb, Croaţia.



În paralel, a desfășurat și o bogată activitate în domeniul relaţiilor publice militare, fiind selectat să activeze în Centrele de informare publică la patru exerciţii multinaţionale NATO/PfP de mare anvergură găzduite de țara noastră în perioada preaderării la Alianța Nord-Atlantică: Rescurer 99, Cooperative Determination 99, Rescue Eagle-Medceur 00, Cooperative Best Effort 2000.



Autor a peste 200 articole şi reportaje pe teme sportive, sociale şi militare publicate în presa militară şi presa sportivă, organizator şi coprezentator a multor evenimente organizate de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, în perioada 2001-2019. Cu o fire tenace și un caracter puternic, Cristian Cîrlan a căutat în permanență să se perfecționeze și să fie la curent cu cele mai noi tendințe în domeniile de care a fost pasionat, continuându-și atât studiile din specialitatea jurnalism și comunicare, în țară și în străinătate (Curs de relaţii publice la Direcţia de Informare și Relaţii Publice a M.Ap.N., februarie – martie 2002; Curs de limba engleză la Canadian Forces Language School Borden, Toronto- Canada, august – decembrie 2003; Curs de relaţii publice „Presentation Skills” la Georgian College, Barrie Ontario – Canada, septembrie – decembrie 2003; Summit dezvoltare, management și marketing sportiv – Universal Sports Marketing, New York, SUA – 2008 și 2010), dar și studiile militare (Curs post-universitar de Operații post-conflict „Securitate și Stabilitate, Tranziție și Reconstrucție” – Universitatea Națională de Apărare, 2013; Curs post-universitar de conducere „Pregatirea economiei și teritoriului pentru apărare” – Universitatea Națională de Apărare, 2018).



În anul 2001 este numit şef Birou presă și relaţii publice la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti. În anul 2014 se înființează secția Marketing și Relații Publice a CSA Steaua, pe care o conduce. În același an se afirmă ca autor al proiectului „STEAUA TV” – prima televiziune online a unui club sportiv din România (2014).



În perioada noiembrie 2018 – decembrie 2019 ocupă funcția de vicepreședinte al CSA Steaua București (locțiitor al comandantului pentru activitatea sportivă de performanță), mai întâi împuternicit, iar apoi, de la 1 mai 2019 numit pe această poziție. Din data de 17 decembrie 2019, colonelul Marius-Cristian Cîrlan îndeplinea, prin împuternicire, funcția de comandant (preşedinte) al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti.



Personalul Clubului Sportiv al Armatei este alături de familia îndoliată în aceste momente grele şi transmite sincere condoleanţe!", a transmis CSA Steaua.