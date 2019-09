Caster Semenya va primi medalia de aur pentru Campionatele Mondiale din 2011

Sportiva Caster Semenya va primi medalia de aur pentru Campionatele Mondiale de atletism din 2011. Medalia i se va decerna la ediţia din acest an a CM, de la care însă sud-africana lipseşte, relatează Reuters.





Semenya a ajuns pe prima treaptă a podimului probei de 800 m din cadrul CM din 2011, în urmă cu doi ani, după ce câştigătarea probei, rusoaica Maria Savinova, a fost descalificată pentru dopaj.



Caster Semenya spera să îşi apere titlul mondial la 800 m la Doha, la CM din acest an, dar a trebuit să se retragă deoarece încă nu a primit un verdict cu privire la apelul său la Tribunalul Federal Elveţian împotriva regulilor IAAF care o vizează.



Federaţia Internaţională de Atletism, IAAF, a anunţat, în urmă cu un an, o clasificare separată a atleţilor, pe baza Diferenţei de Dezvoltare Sexuală (DDS), care presupune că sportivele cu nivel natural de hormoni ridicat, cum este şi Semenya, să urmeze un tratament de diminuare, reducându-şi nivelul de testosteron şi menţinându-l apoi pentru a putea să concureze pe plan internaţional.



Sportivele DSD trebuie să-şi reducă nivelul de testosteron sub 5 nmol/l pentru o periodă continuă de cel puţin şase luni şi să menţină noul nivel pe durata restului carierei atletice.



Atletele care doresc să ia parte la competiţii internaţionale, dar nu-şi scad nivelul testosteronului, vor putea concura împotriva bărbaţilor, informează News.ro.